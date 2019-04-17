قريبا.. انطلاق مهرجان موسكو السينمائي وتركيا ضيف الشرف

تحل تركيا ضيفة شرف على مهرجان موسكو السينمائي الدولي بنسخته الـ 41، المزمع تنظيمها خلال الفترة بين 18 ـ 25 أبريل/ نيسان الحالي.

يأتي ذلك في إطار إعلان البلدين 2019 عاما للثقافة والسياحة المتبادلة.

وذكرت وزارة الثقافة والسياحة التركية في بيان، الأربعاء، أن حلول تركيا ضيفة شرف في المهرجان، سيحقق إضافة في العلاقات الثقافية الثنائية، التي عرفت تطورا خلال الأعوام الأخيرة.

وينتظر أن يشارك في المهرجان، مجموعة من المنتجين والمخرجين والممثلين، وصناع السينما الأتراك.

وتبدأ الفعاليات بعرض فيلم "كابان"، لمخرجه التركي "سيد تشولاك"، فيما سيتواجد المخرج التركي الآخر سميح كابلان أوغول، في لجنة تحكيم المهرجان.

وتحضر الأفلام التركية بقوة في فعاليات المهرجان، حيث ستعرض 7 منها أمام المشاهدين الروس.

وسيعقد في إطار المهرجان، اجتماع مشترك حول صناعة السينما والمسلسلات في كل من تركيا وروسيا.

وسينضم إلى الاجتماع، ممثلون عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، و"جمعية بوغاز إيتشي للسينما الدولية"، إضافة إلى عاملين في قطاع صناعة السينما التركي.

وتعد فعالية "استقبال تركيا"، التي يشارك فيها أعضاء لجنة التحكيم، والمشاركون في المهرجان، من أهم الأنشطة خلال فعاليات النسخة الحالية (لم يذكر نوع النشاط).

وفي وقت سابق، أعلنت كل من تركيا وروسيا، 2019 عاما للثقافة والسياحة المتبادلة، بهدف تقوية الروابط الثقافية والإنسانية بينهما، فضلا عن زيادة علاقات التعاون بين الهيئات الفنية والمسرحية، ومنظمي البرامج السياحية.