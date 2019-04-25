رامي مالك.. شرير "جيمس بوند" الجديد

انضم الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، لفريق عمل النسخة الـ25 من سلسلة "جيمس بوند"، ليلعب دور الشرير في الفيلم المقرر طرحه في دور العرض أبريل 2020.

الفيلم الذي لم يستقر على اسم له حتى الآن، سيكون الخامس والأخير الذي يقوم ببطولته الممثل البريطاني دانيال كريج بعد إعلانه في وقت سابق أنه لن يمثل جيمس بوند مجددا، بحسب موقع بي بي سي.

وعقد صناع الفيلم مؤتمرا صحفيا أمس الخميس في جامايكا، حيث بدأ تصوير مشاهد من الفيلم إلى جانب مواقع في النرويج ولندن، وتحدث مالك عبر فيديو تم بثه خلال المؤتمر عن الدور الجديد مؤكدا أن مغامرة جيمس بوند معه هذه المرة لن تكون سهلة.

وبعد فوز رامي مالك بجائزة أوسكار أحسن ممثل فبراير الماضي، تداولت مواقع الفن العالمية أنباء عن ترشحه للعب دور الشرير في فيلم جيمس بوند، لكن المفاوضات واجهت بعض العرقلة بسبب ازدحام جدوله للانتهاء من تصوير الجزء الأخير من مسلسله "مستر روبوت".

وظهر مالك مؤخرا في حفل مجلة "تايم" الأمريكية لتكريمه بعد اختياره ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، والتقط خلاله صورة تذكارية مع لاعب كرة القدم محمد صلاح.