فلم "الضيف" التركي يعرض في دبلن بحضور دبلوماسي

عُرض في العاصمة الأيرلندية دبلن، فلم "الضيف" للمخرجة التركية أنداج خزندار أوغلو، الذي يسلط الضوء على معاناة اللاجئين السوريين.

جاء ذلك في فعالية مساء الخميس، نظمها المعهد الثقافي التركي "يونس أمره"، وسفارة أنقرة لدى دبلن، وجمعية التضامن مع اللاجئين (MUDEM)، و"كلية الثالوث".

وحظي العرض الذي تخللته ندوة للمخرجة، إقبالا كبيرا من عشاق السينما الأيرلنديين، والعديد من الدبلوماسيين الأجانب في المدينة.

كما أقيم معرض صور بعنوان: "الهجرة بعدسة اللاجئات السوريات" على هامش الفعالية، التي نظمت في المبنى التاريخي لكلية الثالوث.

يشار أن فلم الضيف (Misafir) الذي يروي مأساة الحرب واللجوء، بعين طفل سوري، حاز جائزتي "أفضل فلم" و"أفضل ممثلة"، في مهرجان أفلام طريق الحرير بدبلن، ومهرجان الأفلام العربية في مالمو بالسويد.

وفي تركيا، نال الفلم "جائزة المشاهدين" في مهرجان أنطاليا للأفلام، وأفضل فلم وقصة، في مهرجان البوسفور.