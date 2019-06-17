طلاق "حليمة سلطان" من زوجها نجم كرة القدم يحزن عشاقها

تفاجأ عشاق الفنانة التركية الشهيرة إسرا بيلغيتش، المعروفة بـ"حليمة سلطان"، في مسلسل "قيامة أرطغرل" الشهير، بخبر طلاقها من لاعب كرة القدم الشهير في نادي بشيكتاش التركي غوغهان توري.

النجمان دخلا القفص الذهبي في أكتوبر/تشرين الأول 2017، دون أن يكملا العام الثاني، حيث انفصلا الأسبوع الماضي، وفق ما نقل الإعلام التركي، الأمر الذي أحزن عشاق النجمين، وخاصة بيلغيتش.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سبب الطلاق يعود إلى عدم الانسجام والتفاهم بين الطرفين؛ ما أدى إلى اتخاذ قرار مشترك بينهما بالانفصال، وتقديم طلب الطلاق للمحكمة المعنية في منطقة "كوجوك جكمجة" بإسطنبول.

وأوضحت المعطيات أن تقديم الطلب جرى الأسبوع الماضي، وأن عملية الطلاق تمت في جلسة واحدة استغرقت 10 دقائق، ليتم الانفصال وفق تفاهم بين بيلغيتش وتوري، على كافة التفاصيل المتعلقة بدعوى الطلاق.

ووفق التفاهم بين النجمين فإنهما لم يطالبا بأي تعويضات أو أي متطلبات فيما يخص أملاكهما، كما أنه لم يتم طلب أي نفقة بناء على الطلاق، لينتهي كل شيء بمصافحة بينهما كصديقين، ويعود كل طرف إلى مواصلة حياته الخاصة.

واشتهرت إسرا بيلغيتش في مسلسل "قيامة أرطغرل" في دور زوجة البطل "أرطغرل"، وشكل وفاتها في المسلسل الموسم الماضي، صدمة للمعجبين بها وبدورها، لتغيب عن موسم هذا العام، من المسلسل المحبوب محليا وعربيا وعالميا، الذي انهى حلقته الأخيرة الشهر الماضي.

وتبلغ الممثلة التركية من العمر 27 عاما، وتزوجت في العام 2017 من اللاعب التركي غوغهان توري، لاعب نادي بشكطاش، واشتهرت بدور "حليمة سلطان"، حيث شاركت في 4 مواسم بالمسلسل.