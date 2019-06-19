محاولة انقلاب 15 يوليو الفاشلة على الشاشة الفضية

في ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو 2016، التي نظمتها جماعة غولن الإرهابية ولتحسين الوعي بأهمية الديمقراطية، تنظم دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، مسابقة للأفلام السينمائية القصيرة في 15 يوليو القادم.

ستقام الأنشطة في جميع أنحاء تركيا، خاصة في إسطنبول وأنقرة، للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2017. وستقدم المنافسة أربع جوائز في فئتين، لأفضل فيلم قصير وأفضل سيناريو.

وستتنافس في المسابقة الأفلام والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة والأفلام التجريبية وإنتاجات الواقع الافتراضي التي تم تصويرها عام 2019، علماً أن الموعد النهائي لتقديم الأعمال هو 12 يوليو. وسيتم قبول جميع النصوص السينمائية الأصلية التي تتعلق بموضوع 15 يوليو لفئة السيناريو.

يمكن المشاركة في المسابقة بأفلام تم تصويرها بعد 1 يناير 2019 حول محاولة الانقلاب الفاشلة والصراع من أجل الحرية في تركيا، على أن يكون طول المقاطع المقدمة 20 دقيقة كحد أقصى.

وسيتم تقييم المشاريع والإعلان عن الفائز من قبل أعضاء لجنة تحكيم.

سيُمنح أفضل فيلم مبلغ 60.000 ليرة تركية، وثاني أفضل فيلم مبلغ 50.000 ليرة تركية، بينما يفوز المركز الثالث بمبلغ 40.000 ليرة تركية.

أما أفضل سيناريو فسيفوز بـ50.000 ليرة تركية أيضاً.