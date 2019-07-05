احتفاء هستيري في بيروت بالنجم التركي بوراك أوزجيفيت ينتهي بتدخل الأمن

استقبل لبنانيون النجم التركي بوراك أوزجيفيت في أحد المراكز التجارية بالعاصمة بيروت استقبالاً وصف بـ"الهستيري"، ما استدعى تدخل رجال الأمن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة وصول بوراك أوزجيفيت إلى مجمع "سنتر مول" التجاري، حيث بدأ العشرات من عشاقه بالتدافع نحوه، وسط صراخ بعض السيدات، الأمر الذي انتهى بتدخل رجال الأمن

ويقوم الممثل التركي أوزجيفيت، الذي عرف في العالم العربي بأدوار عديدة في عدد من المسلسلات التركية المدبلجة، بزيارة خاصة إلى لبنان.

لكن يبدو أن المسلسل الأخير الذي شارك النجم التركي في بطولته، والذي يعرض حالياً بشكل يومي على تلفزيون "الجديد" اللبناني، باسم "الحب الأعمى" كان له وقع خاص لدى الجمهور في لبنان.