مهرجان سراييفو للأفلام يشهد العرض الأول للفيلم التركي "الأخرس"

شهد مهرجان سراييفو للأفلام في نسخته الـ 25، العرض الدولي الأول للفيلم التركي "الأخرس"(Dilsiz) والذي يروي قصة تقاطع مسيرتي خطاط ماهر اعتزل الناس، مع رسام شاب.

ولاقى العرض الذي شهده المسرح الوطني، بسراييفو، اهتماما كبيرا من الحضور.

والعمل من إخراج "مراد باي" وتمثيل نخبة من الفنانين على رأسهم أوزان جليك، وميم كمال أوكه، وولدان أطاسافار، وأمين غورصوي.

وفي تصريح للأناضول قبيل العرض، قال المخرج باي، إن الفيلم يخرج عن النطاق التقليدي لعلاقة المعلم بالتلميذ.

وأوضح أن العمل الذي كان من المخطط له أن يكون فيلما وثائقيا في بادئ الأمر، وتحول لفيلم روائي، يسلط الضوء على متغيرات العصر، وانعكاساته على علاقة المعلم بالتلميذ.

ولفت إلى أن الفيلم يسعى للإجابة على سؤال "هل المعلم أيضا ينشد تغييرا ما؟".

وبين أنهم حاولوا نسج قصة ليست عن معلم يشعر بالكمال من كافة الجوانب، بل يسعى لمواكبة العصر والارتقاء بمستواه.

أما المنتج مراد أرداغ، فلفت إلى تبني مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، العمل وانجازه عبر الانتاج المشترك.

كما أشار إلى قيام مصرف "البركة تورك" أيضا بدعم العمل، ما يعكس وجود اهتمام خاص لدى إدارة المصرف تجاه فن الخط.