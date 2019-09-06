عشاق السينما في السودان يبدون اهتماما كبيرا لفيلم "الحلم" للمخرج التركي درويش زعيم

لقي فيلم "الحلم" للمخرج التركي درويش زعيم، اهتماما كبيرا من عشاق السينما في السودان.

وعُرض الفيلم مترجما إلى العربية، في حديقة معهد يونس أمره الثقافي التركي بالخرطوم، مساء الخميس، في إطار "أيام السينما التركية"، المقامة في المعهد.

وحضر العرض عشاق الشاشة البيضاء من السودانيين وأبناء الجاليات الفلسطينية واليمنية والسورية والتشادية، فضلا عن الأتراك المقيمين في السودان، حيث لقي الفيلم اهتماما كبيرا.

ويتحدث الفيلم عن مصممة معمارية مثالية طموحة، تتولى تصميم مسجد بشكل فريد يشبه الكهف، بدون قبة ومئذنة، ولكن لا يكتمل بناؤه جراء عدة مشاكل، ما يؤدي إلى إصابتها بالأرق.

وأثناء خضوعها للعلاج ترى نفسها في حلم وهي في النوم، داخل قصة أصحاب الكهف، وتستيقظ متقمصة شخصية أخرى.

وعقب العرض، تحدث السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، مع الحضور وأطلعهم على معلومات حول أنشطة المعهد.