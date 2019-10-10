جلال الدين خوارزم شاه.. عمل جديد لمنتج وكاتب مسلسل قيامة أرطغرل

انتهى منتج وكاتب مسلسل "قيامة أرطغرل"، الاستعدادات للبدء بتصوير مسلسله الجديد "جلال الدين خوارزم شاه" الشهر المقبل، متوقعاً أن يحدث صدى واسعا على مستوى العالم.

وفي حوار مع الأناضول من العاصمة الأوزبكية طشقند، التي وصلها بدعوة من حكومتها، قال محمد بوزداغ، إنهم انتهوا من التحضيرات اللازمة لمشروعهم الفني الجديد، وأنهم يعملون على المسلسل منذ عام باقتراح من الحكومة الأوزبكية.

واعتبر أن المسلسل حال اكتماله سيكون مشروعا مهما لتعزيز الصداقة التركية ـ الأوزبكية، وسيساهم في التعريف بأوزبكستان.

وأشار إلى أن المسلسل يتكون من 13 حلقة، مدة كل منها 60 دقيقة، وسيتم التصوير في تركيا وأوزبكستان.

ولفت بوزداغ إلى أن حوالي ألف شخص يعملون في المشروع.

وأضاف أنه درس مع فريق العمل العمارة والفن والأزياء الأوزبكية، وأن العديد من المؤرخين والمؤلفين والأدباء والشعراء شاركوا في العمل على المشروع.

وأعرب عن اعتقاده أن مشروع مسلسل جلال الدين خوارزم شاه، وهو من أكبر وأهم الشخصيات التاريخية، سيؤثر كثيرا في الجماهير والفنانين.

وتابع بوزداغ: "حتى لو أردنا كتابة حكاية عن شخصية خيالية، لن يمكننا كتابة حكاية جيدة كهذه".

ولفت إلى أن نجاح السلطان جلال الدين خوارزم شاه في هزيمة قائد مثل جنكيزخان، وهو ما يزال في سن الشباب، من الإشارات الهامة على أن المسلسل سيحدث صدى كبيرا على مستوى العالم.

وبيّن أن مسلسل قيامة أرطغرل وصل إلى قاعدة جماهيرية يبلغ عددها حوالي ملياري مشاهد، وأن 25 رئيس دولة زاروا موقع التصوير.

وأضاف أن فنانا أمريكيا أشهر إسلامه في موقع التصوير، وأن كل هذا كان بسبب عدالة أرطغرل وإيمانه.

واستطرد بوزداغ "كل هذه الصفات موجودة أيضا في السلطان جلال الدين خوارزم شاه."

ومضى قائلا: "المسلسل يتناول حكاية رجل تُرك وحيدا وطُعن وهو يقاتل العدو، لكنه واصل كفاحه حتى النهاية ولم يخضع لعدوه، وهزم أعداءه مرات عديدة".

وأردف أن العالم اليوم في حاجة إلى قصة جديدة، وأن حكايات هوليوود قد انتهت، وحان الوقت لنشر أخرى مستوحاة من الحضارة الإسلامية التركية.

وأوضح بوزداغ أن "تقديم شخصية خوارزم شاه بصورة جيدة سيساهم في التعريف بشخصيته في كل العالم".

من جهته، قال النائب الأول لوزير الثقافة الأوزبكي أوزودبك نازاربكوف، إن خبرة تركيا في قطاع إنتاج المسلسلات أمر مهم جدا بالنسبة إليهم.

وأضاف نازاربكوف أن خبرة تركيا والنجاحات التي حققتها في المسلسلات التاريخية خصوصا، دفعتهم للاتفاق مع منتج مسلسل قيامة أرطغرل، الذي حقق نجاحاً باهرا في 85 دولة.

وأوضح أنه عمل لمدة شهر مع فريق من تركيا لدراسة الطراز المعماري والأزياء التي ستستخدم في المسلسل.

ولفت إلى أن كل شيء في المسلسل يستند إلى أسس علمية، حتى أزرار أزياء الجنود.

وأعرب عن أمله أن يتمكن المسلسل من نقل حياة وكفاح جلال الدين خوارزم شاه، إلى المشاهدين على أكمل وجه.