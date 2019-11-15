الثانية عالمياً في الإنتاج.. المسلسلات التركية تحظى بمتابعة 700 مليون مشاهد

أنتجت تركيا أكثر من 150 مسلسلًا حتى اليوم ما جعلها تتربع على المركز الثاني عالميًا، بعد الولايات المتحدة، بين الدول الأكثر تصديرًا للمسلسلات التلفزيونية.



وتصل المسلسلات التركية للمشاهدين في 146 دولة حول العالم بأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية والشمالية، وهي تلقى إقبالًا كبيرًا من أكثر من 700 مليون مشاهد.



ويتربع مسلسل "القرن العظيم" على رأس المسلسلات التركية التي تم تصديرها لأكبر عدد من الدول، إذ شاهده أكثر من 500 مليون مشاهد في 70 دولة مختلفة حول العالم.



والعام الماضي، بلغ إجمالي إيراد تركيا من المسلسلات 500 مليون دولار، وأكثر الأعمال الدرامية التي درت ربحًا حتى الآن مسلسلات "المال الأسود والعشق"، و"الشمال والجنوب"، و"القبضاي"، و"هكذا يمضي العمر"، و"سميتها فريحة"، و"الفضة"، و"ما ذنب فاطمة غُل"، و"أَزَل"، و"العشق الممنوع"، و"قيامة أرطغرل"، والعشق الأسود"، و"الحب المستحيل".



ومن اللافت للانتباه أن دول تشيلي والمكسيك والأرجنتين تعتبر من أكثر الدول التي تتابع فيها المسلسلات التركية، وتحظى بنسب مشاهدة عالية، لا سيما أن هذه المسلسلات بسيناريوهاتها المذهلة تأخذ المشاهدين طيلة ساعتين تقريبًا لعوالم مختلفة، ولها مقطوعات موسيقية خاصة بها يعجب بها كل من يسمعها.



العشق الممنوع.. أول مسلسل يتم تصديره للخارج وهو من إنتاج 1975:



يعتبر مسلسل "العشق الممنوع" الذي أنتجته قناة التلفزة الحكومية التركية (TRT) عام 1975، أول مسلسل تركي يتم تصديره للخارج، وتحديدًا لفرنسا في العام 1981. أما مسلسل "القلب المجنون" الذي أذيعت أول حلقة منه عام 1999، فقد بيع لكازاخستان آنذاك. لكن شعبية المسلسلات التركية في العالم العربي زادت بشكل كبير في العام 2008.



وبدأ عشق المسلسلات التركية بالعالم العربي، مع عرض مسلسل "الفضة" أو كما يعرف في نسخته العربية المدبلجة باسم "نور" عام 2008 الذي قام فيه بدور البطولة كل من كيفانتش تاتليتوغ أو "مهند" وفق الاسم المدبلج، وصونغول أودَن التي عرفت باسم "نور". ولقد وصل عدد مشاهدي الحلقة الأخيرة منه إلى 85 مليون مشاهد. وأذيعت أول حلقة من هذا المسلسل داخل تركيا عام 2005.



في السياق ذاته فإن مسلسل "ألف ليلة وليلة" أو كما يعرف في العالم العربي باسم "ويبقى الحب" كما ورد في دبلجته العربية، يعتبر أول عمل درامي تركي يحدث دويًا واهتمامًا على المستوى العالمي، وقد قلب نسب المشاهدة والمتابعة رأسا على عقب فيما يقرب من 80 دولة حول العالم. وقام بدور البطولة فيه مناصفة كل من الممثل خالد أرغنتش، والممثلة برغوزار قورال.



أما مسلسل "القرن العظيم" الذي كتب سيناريو أول 56 حلقة منه، ميرال أوقاي، ولعب دور البطولة فيه كل من الممثل خالد أرغنتش، والممثلة مريم أوزرلي، فقد حقق نجاحًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن عرضه في العديد من دول العالم الأخرى ومن بينها اليابان؛ ليشاهده أكثر من 500 مليون مشاهد حول العالم.



وتحقق الدراما التركية نسب مشاهدة عالية في كثير من الدول العربية مثل الأردن، والعراق، وقطر، والمغرب، وتونس، والجزائر، وتحتل مركزًا بين أكثر الأعمال مشاهدة هناك. فيما يتابعها المشاهدون في كل من مصر والسعودية على شبكة الإنترنت بعد حظر بثها على قنوات التلفزة الحكومية والخاصة في البلدين.



كما تحقق المسلسلات ذاتها نسب مشاهدة مرتفعة في الدول الناطقة بالتركية، أذربيجان، وتركمانستان، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وأوزباكستان، إلى جانب العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، مثل ألبانيا، وبولندا، وصربيا، وبلغاريا، واليونان، ومقدونيا، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك، والمجر، وكوسوفو.



وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتابع مسلسل "قيامة أرطغرل"، وخلال إحدى زياراته لتركيا تجول في موقع تصوير العمل الدرامي الكبير. لاعب كرة القدم العالمي، ليونيل ميسي سبق أن صرّح بأن أولاده يتابعون المسلسل التركي "المال الأسود والعشق".



ومن المتوقع أن يصل إيراد تركيا من وراء مسلسلاتها التي تصدر لجميع أنحاء العالم إلى نحو مليار دولار بحلول العام 2023.



وإلى جانب بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، تحتل تركيا مكانًا بين أول 5 دول تقوم بتصدير المسلسلات عبر محطات التلفزيون ومنصات الإنترنت.



ومن الأسباب التي تسهل عملية تصدير المسلسلات، وتمكن الشباب بشكل خاص من الإقبال عليها، أن بعض الأعمال الدرامية إلى جانب التلفزيون تعرض على المنصات البديلة على شبكة الإنترنت، كمواقع يوتيوب، ونتفليكس، وبوهو.



شبكة "نتفليكس" الأمريكية، وهي منصة لمتابعة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، ولها أكثر من 150 مليون مشترك في أكثر من 190 دولة حول العالم، قامت هي الأخرى ببث الدراما التركي لمتابعيها بعد أن اقتحمت السوق التركي.



وقامت هذه الشبكة بشراء العديد من المسلسلات التركية ومن بينها "ليلى والمجنون" و"فليصمتوا" و"القبضاي"، وأزل"، وقدمتها لمتابعيها في أنحاء العالم.



وفي وقت سابق قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن المسلسلات التركية التي تحظى بمشاهدة 500 مليون شخص في 156 دولة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم الذي قدّمه حزب العدالة والتنمية لهذا القطاع وقد زاد دعم الأنشطة الثقافية في البلاد 50 ضعفًا مقارنة بالوضع عام 2002.