"هرقل الصغير".. فيلم عن حياة أسطورة رفع الأثقال التركي "نعيم سليمان أوغلو"

يبدأ عرض فيلم "هرقل الصغير: نعيم سليمان أوغلو" التركي، بطل رفع الأثقال الأسطوري في دور السينما خلال الأسبوع الحالي.



ويتناول الفيلم المسيرة الرياضية وحياة الرباع التركي الراحل "نعيم سليمان أوغلو"، الذي اشتهر بلقب "رياضي القرن" و"هرقل الصغير"، نظرًا لقصر قامته إذ لم يتجاوز طوله 1.47 مترًا، ولتحطيمه العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته.



واكتسح الراحل جميع منافسيه في مختلف المسابقات الدولية لرياضة رفع الأثقال إلا أن المرض هزمه في النهاية بعد مشوار حافل بالنجاحات والألقاب.



أخرج الفيلم وكتب السيناريو له "أوزار فيزي أوغلو"، وهو إنتاج "مصطفى أوسلو"، وسيقوم الممثل الهولندي "حياة فان ايك" (والدته تركية) بتجسيد دور "سليمان أوغلو".



كما يلعب الممثلون "يتكين ديكينجيلار"، و"سيلين أوزتورك"، و"غوركان أويغون"، و"أوغر كوناش"، و"إسماعيل حاجي أوغلو"، و"رنان بيلاك"، و"بلند ألقيش" أدورا مختلفة داخل الفيلم المذكور.



وفاز سليمان أوغلو، المولود في بلغاريا، بثلاثة ألقاب أولمبية في وزني 60 و64 كيلوغرامًا بين عامي 1988 و1996 ممثلًا لتركيا و7 ألقاب للعالم خلال تمثيله لتركيا وبلغاريا.



وسجل الربّاع التركي اسمه في تاريخ الرياضة على مستوى العالم وبلاده، بعد تحقيقه المركز الأول 3 مرات في رفع الأثقال بثلاث دورات أولمبية (سول 1988) و(برشلونة 1992) و(أتلانتا 1996).



وعلى صعيد بطولات العالم، حقق 3 ذهبيات العام 1993، وكرر الإنجاز ذاته في بطولة العالم التي أقيمت في إسطنبول العام التالي.



وعلى صعيد البطولات القارية، حصل "سليمان أوغلو" على 3 ذهبيات عام 1988، وحطم 3 أرقام قياسية في بطولة أوروبا لرفع الأثقال التي أقيمت في بلغاريا عام 1994.



وتوفي في 18 نوفمبر /تشرين الثاني 2018، عن عمر ناهز 50 عامًا، بعد أن نجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في لعبة رفع الأثقال.

