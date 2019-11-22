"أسبوع السينما التركية" يبدأ فعالياته في المغرب

احتضنت العاصمة المغربية الرباط، مساء الجمعة، فعاليات افتتاح النسخة الأولى من "أسبوع السنيما التركية"، بتنظيم المركز الثقافي التركي "يونس إمرة".

وشهد الافتتاح الذي احتضنته سينما الأطلس وسط الرباط حضور السفير التركي في المغرب "أحمد أيدن دوغان، إلى جانب سفراء عدد من الدول مثل بولونيا، واليابان، واليونان، وأزربيجان، وصرببا.

وبدأ الحفل بكلمتين ترحيبيتين ألقاهما كل من "أحمد أيدن دوغان" السفير التركي بالمغرب، و"أنصار فرات" مدير المعهد القافي التركي بالرباط، قبل عرض فيلم قصير حول معهد "يونس إمرة".

وقال "دوغان" إن هذه النسخة تهدف إلى "التعريف بالسينما التركية، خصوصا في ظل تزايد عدد المشاهدين للسينما التركية".

وأوضح "دوغان" في حديث للأناضول، أن الدورة ستشهد عرض أفلام تركية نالت عدة جوائز على المستوى الدولي.

فيما قال "أنصار فرات" مدير المركز الثقافي التركي في الرباط، إن هذه الدورة هي الأولى من نوعها التي ينظمها معهد يونس إمرة، وستكون مقدمة لعدة دورات سينمائية في السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن تشهد الفعالية التي تمتد إلى 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عرض 6 أفلام تركية، هي "القمح"، و"أرطغرل 1980"، و"أناس جدي"، و"المصارعون الشباب"، و"المجانين" و"الأطفال".