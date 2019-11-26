التركي "خلوق بلغينر" ينال جائزة "إيمي" الدولية لأفضل ممثل

حصل الفنان التركي، خلوق بلغينر، على جائزة أفضل ممثل في جوائز "ايمي" الدولية عن دوره في مسلسل "الشخصية".

جاء ذلك في حفل تقديم جوائز "ايمي" الدولية في نسختها الـ47، الذي استضافته مدينة نيويورك، مساء الاثنين.

وتم ترشيح 4 شخصيات، لجائزة أفضل ممثل، من تركيا وبريطانيا وألمانيا والبرازيل، ليتم اختيار التركي "بلغينر" في نهاية المطاف.

وجسّد الممثل التركي في مسلسل "الشخصية"، دور "آغاه" القاتل المصاب بمرض الزهايمر.

وفي معرض حديثه للأناضول عقب تكريمه بجائزة "ايمي"، قال خلوق بلغينر، إنه سعيد لتقديم هذه الجائزة لتركيا، أكثر من سعادته لحصوله شخصياً عليها.

وفي كلمة له خلال حفل تقديم الجوائز، قال الممثل التركي إن مسلسل "الشخصية" سلّط الضوء على فقدان العدالة والذاكرة، مخاطباً الحضور: "تأكدوا من عدم فقدان مجتمعنا، لذاكرته".

وشهد حفل تقديم جوائز "ايمي" الدولية لهذا العام، تقديم جائزتين مميزتين، إلى جانب 11 جائزة من جوائز "ايمي"، ونالت المجرية "مارينا غيرا"، جائزة أفضل ممثلة.