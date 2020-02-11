"بسبوسة بالقشطة".. أول فيلم مصري يسلط الضوء على معاناة السجناء

أقيم في إسطنبول، الجمعة، حفل العرض الخاص لفيلم "بسبوسة بالقشطة" أول فيلم مصري يتناول معاناة المساجين في سجون النظام المصري، لينضم بذلك إلى أدب السجون المصري.

حضر العرض الخاص أكثر من 200 شخصية مصرية وعربية وتركية، بينهم نقاد سينمائيون وفنانون.

الفيلم من إنتاج قناة مكملين بالتعاون مع شركة AtoZ، وبطولة محمد شومان وهشام عبدالحميد، قصة وتأليف أحمد زين وإخراج عبادة البغدادي.

ويعد الفيلم، أول عمل سينمائي مصري بعد ثورة يناير ينتمي إلى أدب السجون، ويحكي قصة رمزية إنسانية تلخص علاقة بين سجين سياسي وسجان، وتتناول العلاقة الأبعاد الإنسانية التي تلخص الصراع الداخلي لأحد أدوات السلطة القمعية ودوره الوظيفي وبين إنسانيته وبساطة تكوينه النفسي.

وفي حديثه أكد مخرج الفيلم "عبادة البغدادي" أن الفيلم لا يرتبط بحقبة زمنية معينة لكنه شكل متكرر لفترات الحكم المتعاقبة في عالمنا العربي وطبيعة ما يعيشه المعارضون السياسيون في المعتقلات ومراكز الاحتجاز .

وأضاف "البغدادي": "واجهنا صعوبات وتحديات في إنتاج فيلم مصري في بيئة غير مصرية، كذلك إيجاد معادل بصري للزنزانة المصرية بتفاصيلها، لكننا تغلبنا على ذلك من خلال فريق عمل محترف نجح في تذليل هذه الصعاب".

كما أوضح أن الفيلم شارك في بعض المهرجانات الدولية، وتم قبوله رسميا بالفعل في مهرجان The European Independent Film Award، ومن المقرر أن تعلن مهرجانات أخرى نتائجها في الأشهر المقبلة.

أما الفنان "محمود السعداوي" - أحد أبطال العمل - فأكد أن الفيلم رغم انتمائه لأدب السجون إلا أنه ابتعد عن مشاهد التعذيب والدم وغيرها، وتناول زاوية جديدة ومهملة وهي العلاقة بين السجين والسجان من منطلق كون كل منهما إنسان بالأساس.

وأضاف: "الفيلم غاص في تفاصيل هذه العلاقة الإنسانية المعقدة ليثبت أن كلاهما شريك في المعاناة والألم بأوجه مختلفة، ما يجعل نقطة التلاقي بينهما ممكنة".