تأجيل تصوير فيلم "ميشين إمبوسيبل" لتوم كروز بسبب فيروس كورونا

أعلنت استوديوهات "باراماونت" توقيف تصوير الفيلم الجديد من سلسلة "ميشين إمبوسيبل" الشهير بطولة توم كروز في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ناطق باسم الشركة مؤكدا معلومات أوردها موقعا "ذي راب" و"بيبول" المتخصصان: "حرصا على سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قررنا إجراء تعديلات على برنامج التصوير في البندقية الذي كان مقررا لثلاثة أسابيع".

وأضاف أن توم كروز لم يكن قد أتى بعد إلى إيطاليا وأن أفراد طاقم العمل أعطوا الضوء الأخضر للعودة إلى ديارهم قبل بدء التصوير.

ومن المتوقع أن يبدأ عرض الفيلم في صالات العرض في 23 تموز/يوليو 2021.

وسجلت حتى الآن أكثر من مئتي إصابة وتوفي سبعة أشخاص بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا التي أصبحت أول بلد في أوروبا يفرض طوقا صحيا على عشرات البلدات في شمال البلاد.

وبالإضافة إلى تصوير هذا الفيلم، أدى تفشي الفيروس في إيطاليا إلى التأثير على أحداث عدة مثل كرنفال البندقية وأسبوع عروض الأزياء في ميلانو ومباريات كرة القدم.