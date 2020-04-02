قناة ديزني+ تدخل سوق الشرق الأوسط للمرة الأولى

أعلنت شركة والت ديزني أن قناة ديزني+ ستصبح متاحة للمشاهدة للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خدمات التلفزيون المدفوع في المنطقتين وخدمة البث على الإنترنت التي تقدمها أو.إس.إن اعتبارا من التاسع من أبريل نيسان.

وقال باتريك تيليو الرئيس التنفيذي لشبكة أو.إس.إن إن الشبكة، ومقرها دبي، وقعت اتفاقا "طويل الأمد" لحقوق التوزيع الحصرية، لكنه أحجم عن كشف تفاصيل أخرى.

وستصبح البرامج الأصلية لديزني+، بما في ذلك المسلسل الناجح "الماندلوري" (ذا ماندالوريان)، متاحة عبر خدمات التلفزيون المدفوع والبث عبر الإنترنت التي تقدمها أو.إس.إن في 17 سوقا إقليمية تشمل مصر ولبنان والسعودية والإمارات.

وتبلغ التكلفة الشهرية لخدمة البث عبر الإنترنت 9.50 دولار.

وقالت أو.إس.إن إنها ستكون أول مرة يجري فيها توزيع محتوى لديزني+، وهي خدمة والت ديزني للبث عبر الإنترنت، عبر طرف ثالث.

ومن المرجح أن تزيد الصفقة من التنافس مع نتفليكس على سبيل المثال التي لها وجود إقليمي قوي.