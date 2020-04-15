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نجم كرة القدم نيمار يبكي متأثراً بأحد الأفلام التركية المشهورة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 15.04.2020 14:39
نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور من الأرشيف نجم كرة القدم البرازيلي "نيمار جونيور" (من الأرشيف)

قال نجم كرة القدم البرازيلي "نيمار جونيور" يوم الثلاثاء إنه شعر بتأثر كبير خلال مشاهدة أحد الأفلام التركية الرائعة.

وفي صفحته على الانستغرام قال "نيمار" مشاركاً صورة مؤثرة من الفيلم التركي "معجزة في الزنزانة رقم 7" (Yedinci Koğuştaki Mucize): "قد يتفهم الأشخاص الذين لديهم أطفال ما أشعر به الآن".

وأضاف: "بكيت مثل طفل".

ويحكي الفيلم التركي "معجزة في الزنزانة رقم 7"، وهو من إخراج "محمد أدا أوزتكين"، قصة أب من ذوي الاحتياجات العقلية الخاصة يسجن خطأً بسبب مقتل طفلة في الجوار.

وبعد أن تضعه السلطات تحت حراسة مشددة في زنزانة تحمل رقم 7، يحصل على فرصة لرؤية ابنته بمساعدة زملائه السجناء الذين حاز محبتهم وثقتهم.

ويضم الفيلم نخبة من الممثلين المشهورين في عالم السينما التركية مثل "أراس بولوت إينيملي" و"نيسا صوفيا أق صونغور" و"دنيز بايسال".

وقصة الفيلم مأخوذة عن فيلم كوري أنتج عام 2013 ويحمل نفس الاسم.

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