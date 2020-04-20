القناة الرسمية الباكستانية تعرض "قيامة أرطغرل" في رمضان

تستعد قناة "PTV" الرسمية الباكستانية، لعرض المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" على شاشتها، طوال شهر رمضان.

وذكرت القناة في بيان عبر "تويتر"، أنه "بتعليمات من رئيس الوزراء عمران خان، سيتم عرض مسلسل قيامة أرطغرل على شاشة PTV".

وأضاف البيان، أن عرض حلقات المسلسل سيبدأ في أول أيام رمضان على الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (02:00 ت.غ)، حيث ستُعرض كل حلقة 3 مرات يوميا.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعطى رئيس الوزراء الباكستاني تعليماته لدبلجة حلقات المسلسل التركي، استعدادا لعرضها.

وفي السياق، نقل البيان عن وزيرة الإعلام والنشر، فردوس أشك أفان، قولها إن "قيامة أرطغرل سيساعد الشباب على معرفة تاريخ الإسلام".

وأفادت أفان، أنه "رغم أن العالم الإسلامي لديه قيمه وتاريخه الخاص، إلا أننا نواصل مشاهدة المسلسلات الغربية".

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).