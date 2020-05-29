بفضل المسلسلات التركية.. الاسم أرطغرل ينتشر في باكستان



تحول "قيامة أرطغرل" التركي في باكستان إلى أحد المسلسلات التلفزيونية الأكثر إثارة للاهتمام في باكستان، بعد بدء عرضه على شاشة التلفزيون الحكومي الباكستاني (PTV) منذ بداية شهر رمضان المبارك.



وحظي المسلسل باهتمام كبير في وسائل الإعلام والمجلات الباكستانية، بعد أن بدأ ببثه مدبلجاً إلى الأوردية بناء على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

"محمد شمشير أحمد" المدرس في مدينة جانغ شمالي باكستان من متابعي المسلسل بشغف لدرجة أنه أطلق اسمه على مولوده الجديد.



ويقول أحمد للأناضول إنه "كان من أوائل الآباء الذين أطلقوا اسم "أرطغرل" على مواليدهم في باكستان لإعجابه المفرط ببطل المسلسل".



ويشير أحمد، إلى أن شخصية أرطغرل في المسلسل "ناضلت كثيرًا من أجل إقامة العدالة، ورفع بيارق الإسلام، لذلك قرر منح اسمه لطفله".



ويعرب عن تمنياته بأن "يحمل ابنه مزايا الغازي أرطغرل، الذي سطر صفحات مشرقة ومشرفة في التاريخ الإسلامي، وبعث الله من ذريته أشخاصًا حكموا دولة من أعظم الدول الإسلامية".



ويلفت أحمد، إلى أنه "قرأ كثيرًا عن حياة الغازي أرطغرل، الذي ناضل من أجل تحقيق العدل، ورفع بيارق الإسلام، وكتب صفحات مشرقة في التاريخ الإسلامي".



الكثير من الشخصيات التركية يمكن عمل مسلسلات عنها:



ويقول الباكستاني سيد محمد جعفري وهو أحد متابعي حلقات مسلسل "قيامة أرطغرل" للأناضول، إنه "أعجب كثيرا بجودة المسلسل وقصته".



ويلفت جعفري إلى أن "مسلسل قيامة أرطغرل أحدث ثورة في صناعة المسلسلات والسينما في باكستان، وأنه حظي بنسبة متابعة كبيرة جدًا".



ويشير إلى أن "هناك الكثير من الشخصيات والقصص في التاريخ التركي العريق يمكن تحويلها لمسلسلات تلفزيونية"، معتبرا أن "هذه النوعية من المسلسلات تعبر بشكل مميز عن الثقافة والتاريخ الإسلاميين".



ونوه جعفري، إلى أن "قيامة أرطغرل حفز الشعب الباكستاني على قراءة التاريخ والتعرف على الشخصيات العظيمة التي قادت الأمة الإسلامية، كما وفر فرصة كبيرة للتعرف على التاريخ والثقافة التركية".



وأشار جعفري، إلى أن المسلسل "مكّن الجميع من التعرف عن كثب على القيم والحياة الإسلامية".



وأعرب عن أمله بأن "يستمر الأتراك في صناعة مثل هذه المسلسلات الهادفة، وإنتاجها من اجل تجسيد العديد من الشخصيات الكبيرة مثل السلطان محمد الفاتح".



بدوره يقول شهريبان آصف، إن المسلسل "وفر فرصة كبيرة للجميع للاطلاع على أهمية القيم الإسلامية والتعرف على الثقافة التركية".



وقال إنه "بدأ بدراسة التاريخ العثماني مع بدء عرض مسلسل قيامة أرطغرل على شاشة التلفزيون الحكومي الباكستاني".



ويرى آصف أن "قيامة أرطغرل هو أحد المسلسلات التلفزيونية التي تعبر بشكل واضح عن عراقة الثقافة التركية والحياة الإسلامية على أفضل وجه".



ويتابع "تعرفنا من خلال المسلسلات التلفزيونية والأفلام الغربية على الإسكندر الأكبر، وهتلر وغيرهما من الشخصيات، لكننا لا نعرف الكثير عن السلاطين العثمانيين".



ويوضح آصف، أن المسلسل "وفر له فرصة دراسة تاريخ العديد من الشخصيات المسلمة التي عاشت في الماضي ولعبت دورًا مهمًا في التاريخ الإسلامي".



ووصل عدد المشتركين الباكستانيين في قناة المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" على "يوتيوب" أكثر من مليوني مشترك خلال 16 يوميا.



وأوضح بيان صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT"الجمعة، أنه منذ افتتاح قناة "TRT Ertugrul by PTV" قبل أسبوعين على يوتيوب، تجاوز عدد مشتركيها أكثر من مليوني مشترك.



وأشار مراد أكغون نائب مدير "TRT" العام، أن القناة سجلت خلال 16 يوما أكثر من 100 مليون مشاهدة، مشيرا أن مسلسل قيامة أرطغرل له تأثير "لا يصدق" في باكستان.



وأضاف أكغون، أن المسلسل أظهر للعالم مدى أهمية الأعمال القائمة على القيم، مؤكدا أنه يعتمد على قصة حقيقية ويختلف أبطاله عن الأبطال الخارقين الكلاسيكيين كما في هوليوود.



ويواصل المسلسل التركي الشهير تحقيق نسب مشاهدات عالية داخل تركيا وخارجها، رغم انتهاء حلقاته في مايو/أيار 2019.



المسلسل الذي بدأ عرضه عام 2014 على شاشة القناة الرسمية التركية "TRT1"اختتم مسيرته الموسم الماضي بعد عرض الحلقة 150.



وإلى جانب تصدّره نسب المشاهدات داخل تركيا خلال مواسم عرضه، حظي المسلسل بمتابعة واسعة لدى 71 دولة تم تصديره إليها، أبرزها الولايات المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويُعرض المسلسل حالياً لدى بلدان مختلفة مدبلجاً إلى 25 لغة مختلفة، أبرزها العربية، والإنجليزية والأوردية.



وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الـ13 الميلادي.



ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م).



وتستمر سلسلة المسلسل التاريخي في الموسم الحالي مع مسلسل "المؤسس عثمان" الذي يتناول حياة مؤسس الدولة العثمانية وهو أحد أبناء أرطغرل.