مسلسل "دارك" يثير سجالاً ساخناً على تويتر بين السياسيين الأتراك

دار سجال ساخر بين قادة الأحزاب السياسية التركية على تويتر بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن عزم تركيا إعداد تشريع جديد يهدف إلى تنظيم منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وانطلقت التغريدات الساخرة مع دعوة "ميرال أقشينار" زعيمة حزب "جيد"، الرئيس أردوغان إلى عدم إيقاف بث شبكة "نيتفليكس" قبل نهاية الموسم الأخير من مسلسلها المفضل.

وغردت "أقشينار" مع ذكرها اسم الرئيس قائلةً:"سأشعر بالامتعاض الشديد إذا أغلقت نيتفليكس قبل أن أنهي الموسم الأخير من Dark".

واندفع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال قليتشدار أوغلو" ليهدئ من روعها بتغريدة ساخرة قال فيها:

"على رسلك سيدة ميرال، لا تدفعيه لإفساد متعة المشاهدة عليك"

وجاء رد الرئيس على الفور. فغرد قائلاً :"لندعهم يشاهدون المسلسلات ويصورون الأفلام، وسنستمر نحن في خدمة الشعب وصنع التاريخ".

ورداً على ذلك ، قامت "أقشينار" بنشر صورة للرئيس أردوغان ضمن إطار حلقات المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" وكتبت: "هل أنت متأكد ؟"

ويعد حزب العدالة والتنمية الحاكم حالياً تشريعاً يهدف إلى تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد من أجل جعل الإنترنت بيئةً أكثر أماناً للجميع، وإرغام عمالقة شبكات التواصل الاجتماعي على دفع ضرائب عن أعمالهم وعائدات إعلاناتهم في البلاد.