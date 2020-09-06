استطلاع لشبكة نتفلكس يبرز دور الدراما التركية في تفعيل حركة السياحة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن ازدياد احتمالية قدوم من يتابعون الأفلام والمسلسلات التركية لتركيا بقصد السياحة مقارنة بالأشخاص الذين لم يتابعوا هذه الأعمال الفنية.

وأفاد بيان صادر عن منصّة "نتفليكس"، أن استطلاع الرأي الذي أجري في 8 دول يتجاوز عدد سكانها ملياري نسمة، أظهر دور الأفلام والمسلسلات التركية المعروضة عبر "نتفليكس"، في تشجيع مشاهديها على زيارة تركيا.

كما أفادت نتائج استطلاع الرأي أن رغبة متابعي الأفلام والمسلسلات التركية في زيارة تركيا، هي ضعف رغبة من لا يتابعون الأعمال الفنية هذه.

وتصدّر الأستراليون قائمة الأجانب ممن قرروا زيارة تركيا عقب متابعتهم لأعمالها الفنية عبر "نتفليكس"، تلاهم سكان الولايات المتحدة ثم السعوديون ثم الهنود.