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توزيع جوائز "إيمي" 2020 عبر حفل افتراضي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.09.2020 11:41
آخر تحديث في 21.09.2020 11:51
توزيع جوائز إيمي 2020 عبر حفل افتراضي

أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز "إيمي 2020" عن أسماء الفائزين، خلال حفل افتراضي أقيم هذا العام عبر الـ "فيديو كونفرانس" بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأقيم الحفل في دورته الـ 72 على مسرح "ستيبليز" في لوس أنجلوس، الذي كانت مقاعده فارغة من المرشحين لاستلام الجوائز.

وحصل مسلسل " ساكسيشن" بجائزة أفضل مسلسل درامي، ونال الممثل جيريمي سترونغ جائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في المسلسل.

وحاز مسلسل "شيتس كريك" جائزة أفضل مسلسل كوميدي، فيما حصد مسلسل "ووتشمان" جائزة أفضل مسلسل قصير.

ونال الممثل يوجين ليفي جائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل "شيتس كريك".

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