الجمهور الأذربيجاني على موعد قريبا مع "قيامة أرطغرل"

يستعد التلفزيون الحكومي الأذربيجاني "AZTV"، لعرض المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" على شاشته قريبا.

وذكرت القناة في بيان الجمعة، أنها حصلت على ترخيص لعرض المسلسل.

وأشارت إلى بدء أعمال الدبلجة والتحرير للمسلسل المكون من 150 حلقة.

وأوضحت أنها ستعرض حلقات المسلسل على شاشتها 5 أيام في الأسبوع، دون ذكر تاريخ محدد لبدء العرض.

يشار أن مسلسل قيامة أرطغرل الذي بدأ عرضه عام 2014 على شاشة القناة الرسمية التركية "TRT1"، اختتم مسيرته الموسم الماضي بعد عرض الحلقة 150.

وإلى جانب تصدّره نسب المشاهدات داخل تركيا خلال مواسم عرضه، حظي المسلسل بمتابعة واسعة لدى 71 دولة تم تصديره إليها، أبرزها الولايات المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُعرض المسلسل حالياً مدبلجاً إلى 25 لغة، أبرزها العربية، والإنجليزية والأوردية.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الـ13 الميلادي.

ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن كوندوز ألب، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م).

وتستمر سلسلة المسلسلات التاريخية في الموسم الحالي مع مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يتناول حياة مؤسس الدولة العثمانية وهو أحد أبناء أرطغرل.