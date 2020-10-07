اهتمامات متابعي "نتفليكس" بالثقافة التركية تتزايد

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أن من يتابعون الأفلام والمسلسلات التركية حول العالم، عبر منصة " نتفليكس" يزداد اهتمامهم بالثقافة والتاريخ التركيين.

وأفاد بيان صادر عن منصّة "نتفليكس"، أن استطلاع الرأي الذي أجري في 8 دول يتجاوز عدد سكانهم ملياري نسمة، أظهر دور الأفلام والمسلسلات التركية المعروضة عبر المنصة، في تشجيع مشاهديها على إنشاء صداقات من تركيا والعمل مع الأتراك وقضاء وقت معهم.

كما أفادت نتائج الاستطلاع، أن رغبة متابعي الأفلام والمسلسلات التركية في التعرف على الأتراك وإقامة صداقات معهم بلغت 43 بالمئة.

وذكر أن الاستطلاع جرى في الولايات المتحدة، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وفرنسا، والهند، والسويد، والسعودية.

وأضافت أن 55 بالمئة من المتابعين أبدوا رغبتهم في معرفة المزيد من الثقافة والفن والتاريخ التركي، في حين بلغت نسبة 40 بالمئة لغير المتابعين للأعمال التركية.

وأشارت أن نتائج استطلاع الرأي للشهر الماضي أظهر زيادة احتمالية زيارتهم لتركيا كسيّاح، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتابعوا هذه الأعمال الفنية.

ومن أشهر الأعمال التركية متابعةً، قيامة أرطغرل، و آيلا، ومعجزة في الزنزانة رقم 7، ومجنون ليلى، وعشق 101، وبزوغ الإمبراطورية: العثمانيون.