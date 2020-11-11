تركيا ترشح فيلم "معجزة في الزنزانة رقم 7" لجائزة الأوسكار

اختارت تركيا الفيلم الشهير "معجزة في الزنزانة رقم 7" للمخرج "محمد أدا أوزتيكين" كمرشح لجائزة الأوسكار العالمية في دورتها الـ 93 التي ستقام في 25 أبريل 2021 في هوليوود.

ووقع اختيار مجلس الإدارة المكون من 16 عضواً، والذي يضم ممثلين عن وزارة الثقافة والسياحة وجمعيات السينما التركية، على هذا الفيلم كمرشح باسم تركيا لنيل جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم روائي دولي طويل، بعد إعادة إنتاج النسخة الكورية من الفيلم التي تحمل نفس الإسم والتي تم تصويرها عام 2013. وتم اختيار الفيلم التركي الطويل من بين 23 إنتاجاً تركياً آخر.

ويروي فيلم "معجزة في الزنزانة رقم 7" قصة البطل "ميمو" المختل عقلياً وابنته "أوفا" البالغة من العمر 7 سنوات، اللذان يعيشان في بلدة تطل على بحر إيجة خلال فترة سادت فيها الأحكام العرفية في البلاد عام 1983. وتعرض أحداث الفيلم دخول "ميمو" للسجن تمهيداً لإعدامه ظلماً بتهمة قتل طفلة، ومحاولته لقاء ابنته "أوفا" خلال وجوده داخل زنزانته.

شارك العديد من نجوم الدراما التركية في هذا الفيلم الذي تصدر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة خلال عام 2019، مثل الفنان "أراس بولوت إينيملي" والفنانة "جليلة تويون" والفنان "إيلكر أكسوم" والفنان "مسعود أكوستا" والفنانة "دنيز بايسال" والطفلة "نيسة صوفيا أكسونغور" وغيرهم.