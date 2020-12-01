عمران خان ينصح بمشاهدة مسلسل "يونس إمره" التركي

حث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، شعبه على مشاهدة المسلسل التركي الشهير "يونس إمره"، الذي يبث مدبلجا باللغة الأردية في باكستان.

وغرد خان، الثلاثاء، عبر حسابه في "تويتر"، ليحث المهتمين بالصوفية من شعبه، على مشاهدة المسلسل التركي الذي انطلق بثه مدبلجا باللغة الأردية على التلفزيون الرسمي الباكستاني "PTV".

وقال خان في تغريدته "أوصي المهتمين بالصوفية بمشاهدة مسلسل يونس إمره الذي يبث على قناة PTV".

كما أعلنت القناة أنه سيتم بث المسلسل أسبوعيا، بمعدل حلقة واحدة يومي الإثنين والثلاثاء، على الساعة 19:00 بالتوقيت الباكستاني المحلي (12:00 تغ).

وصرح رئيس لجنة الإعلام والإذاعة في مجلس الشيوخ الباكستاني، فيصل جاويد خان، أن رئيس الوزراء أراد أن يُبث مسلسل "يونس إمره"، بعد انتهاء بث مسلسل "قيامة أرطغرل"، على القناة.

ولقي مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي بدأ بثه في باكستان في شهر رمضان الماضي، اهتماما كبيرا، حيث تجاوز عدد المشتركين في قناة "TRT Ertugrul by PTV" على موقع "يوتيوب" 10 ملايين مشترك.

ويونس إمره هو قاضي و شاعر ومتصوّف تركي، ترك أثرا كبيرا في الأدب التركي منذ وقته إلى عصرنا هذا، ويعد من أبرز الشعراء الأتراك القدامى المعروفين، وتوفي نحو 1321 ميلادي.

وحققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.