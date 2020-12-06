عمران خان: المسلسلات التركية تُبث بباكستان لتقديم قدوة حسنة

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن المسلسلات التركية تُبث في بلاده بهدف تقديم نماذج قدوة حسنة للشعب وتثقيفه وخاصة الشباب.

وأكّد خان خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أن المجتمع تعرض "لدمار" بسبب الاستخدام الخاطئ للهواتف المحمولة.

وأضاف: "لا يمكنكم حظر بعض الأمور ولكن بإمكانكم توفير وسائل ترفيه بديلة للشعب".

ولفت إلى أن باكستان ستحاول إنتاج مسلسلات على غرار تلك التي تنتجها تركيا، مثل "يونس إمره" و"قيامة أرطغرل".

وأردف: "تُبث المسلسلات التركية في باكستان لتثقيف الشعب وتقديم نماذج قدوة حسنة له وخاصة للشباب".

وقبل أيام، حث رئيس الوزراء الباكستاني شعبه على مشاهدة المسلسل التركي الشهير "يونس إمره"، الذي يبث مدبلجا باللغة الأردية على التلفزيون الرسمي "PTV".

ويونس إمره هو قاضٍ و شاعر ومتصوّف تركي، ترك أثرا كبيرا في الأدب التركي منذ وقته إلى عصرنا هذا، ويعد من أبرز الشعراء الأتراك القدامى المعروفين، وتوفي نحو 1321 ميلادي.

وحققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.