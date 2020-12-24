بدعم من وزارة الثقافة والسياحة.. إطلاق موقع إلكتروني للترويج للسينما التركية

أعلن اتحاد منتجي السينما في تركيا إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالسينما التركية، بدعم من وزارة الثقافة والسياحة.

وأفاد مراسل الأناضول الخميس، أن الموقع الإلكتروني أنشأه اتحاد منتجي السينما كمبادرة من برنامج "مهرجانات في إسطنبول" وبدعم من المديرية العامة للسينما التابع لوزارة الثقافة والسياحة التركية.

وأضاف أن الموقع الإلكتروني "newturkishfilms.com" يهدف إلى زيادة ظهور الأفلام التركية في المنصات الدولية، مشيرا أنه يظهر كاملا باللغة الإنكليزية وأن الأفلام تم أرشفتها وفقا لتاريخ إنتاجها.

وذكر أن الموقع يحتوي على معلومات حول أحدث إنتاجات السينما التركية باللغة الإنكليزية لتكون أيضا بمثابة وسيط للتعاون الدولي.

ولفت أن الموقع مفتوح لجميع المنتجين والمخرجين الذين يرغبون في المشاركة في برنامج "مهرجانات في إسطنبول".