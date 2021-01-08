تركيا وباكستان تعتزمان إنتاج مسلسل تاريخي مشترك

بحث وفد من مجلس إدارة مؤسسة "تكدان للأفلام" التركية، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مشروع إنتاج مسلسل تلفزيوني تاريخي مشترك.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الباكستانية، الجمعة، أن عمران خان، استقبل الوفد التركي برئاسة كمال تكدان في العاصمة إسلام آباد.

وأضاف البيان أن عمران والوفد التركي تبادلا الآراء حول تنفيذ مشروع مسلسل تاريخي مشترك باسم "تورك لالا" الذي يشير إلى دور المسلمين في شبه القارة الهندية إبان حروب البلقان.

وأشار "شهريار أفريدي" وزير الدولة لشؤون الولايات الباكستاني، الذي شارك في الاجتماع، في البيان أن كلمة "تورك لا لا" تعني "الأخ التركي الكبير" وكانت تطلق على "عبد الرحمن بيشاويري" الذي عمل ضمن طاقم أول المراسلين في وكالة الأناضول، وشغل منصب أول سفير تركي في كابول، ولعب دوراً مهماً في "حركة الخلافة"، وساهم في معركة جناق قلعة وحرب الاستقلال التركية.

من جانبه أشاد عمران خان بمسلسل قيامة أرطغرل التركي الذي يحظى بشعبية كبيرة جداً في باكستان، مهنئاً الوفد الفني الزائر على إنتاجهم الدرامي الكبير.

وأشار خان إلى أن فئة الشباب لا يملكون معلومات كافية عن فترة حكم المسلمين لشبه القارة الهندية التي تعتبر عصراً ذهبياً في المنطقة.

واقترح خان إنتاج المزيد من المسلسلات والأفلام التي تتناول فترة حكم المسلمين في شبه القارة الهندية وفي مقدمتها الدولة البابورية.