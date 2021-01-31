رئيس البرلمان التركي يزور موقع تصوير "نهضة السلاجقة"

زار رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب موقع تصوير مسلسل "نهضة السلاجقة الكبرى" الذي تنتجه شبكة "تي آر تي" التركية.

وزار شنطوب الموقع برفقة ابنيه صلاح الدين وعمر، بمنطقة تشكمه كوي على أطراف مدينة إسطنبول.

واستقبل شنطوب في موقع التصوير من قبل فرقة الفرسان المشاركة في تصوير المسلسل، فيما رافقه مدير قناة تي آر تي بإسطنبول متين توغ تاغ.

وبعد رمي 3 سهام في الموقع، التقط شنطوب صورا مع الممثلين وكادر التصوير والإخراج.

وأوصى شنطوب في حديثه للإعلاميين، الشباب بمشاهدة المسلسل، لتسليطه الضوء على حقبة تاريخية مهمة.

كما أشاد بالجودة العلية للمسلسل من حيث السيناريو والتصوير، معربا عن شكره لكل من ساهم في صناعة هذا العمل.

وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا داخل تركيا وخارجها منذ بدء عرضه نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويحكي المسلسل أحداثا عن فترة حكم السلاجقة إبان حكم السلطان ملك شاه، ويتخلله مشاهد تشويقية بجودة عالمية نجحت في إثارة الملايين.