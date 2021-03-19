جيسون ستاثام ينشر صورتين لأنطاليا التركية تحظيان بمليون إعجاب

حازت صورتان التقطهما الممثل البريطاني الشهير جيسون ستاثام لمدينة أنطاليا جنوبي تركيا، أكثر من مليون إعجاب خلال ساعات من نشرهما عبر حسابه على إنستغرام.

وشارك ستاثام، الجمعة، صورتين التقطهما خلال زيارته لمسرح اسبندوس العتيق في أنطاليا، بحسب الأناضول.

تجدر الإشارة إلى أن ستاثام أعرب في أكثر من مرة عن حبه الشديد لمدينة أنطاليا التي يقيم بها منذ شهرين، بغرض تصوير فلم "العيون الخمس" للمخرج جاي ريتشي.

وبدأ تصوير فلم "العيون الخمس" في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، في العديد من أحياء ومناطق المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط.