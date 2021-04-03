فيلم تركي قصير يحكي قصة شاب سوري عائد لوطنه

شهدت مدينة إسطنبول، الجمعة، العرض الأول للفيلم التركي القصير "العودة"، الذي يجسد قصة شاب سوري عائد من مخيم للاجئين إلى دياره.

الفيلم من تأليف وإخراج التركي غوكاي سونغو، وإنتاج شركة The Soul وجرى عرضه الأول في صالة "غراند بيرا إيميك" بمنطقة "بيه أوغلو" وسط إسطنبول.

وفي كلمة له قبيل بدء العرض الأول للفيلم، أشاد نائب وزير الثقافة والسياحة التركي أحمد مصباح دميرجان، بقصة فيلم "العودة".

وأضاف أن الفنان يجب أن يشعر بإحساس المجتمع، معربًا عن فخره واعتزازه بالشعب التركي بسبب استقبال اللاجئين السوريين بالشكل الأفضل.

من جانبه، أشار رئيس بلدية "بيه أوغلو"، حيدر علي يلديز، إلى أن الفيلم يتناول قصة لجوء السوريين، وأن تركيا أيضا تأثرت من الحرب في سوريا.

وأكد يلديز على أهمية إطلاع العالم أجمع على هذا النوع من المآسي البشرية، من خلال وسائل عدة مثل السينما.

وعقب كلمات المسؤولين، جرى العرض الأول للفيلم الذي مدته حوالي 20 دقيقة.