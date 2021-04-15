إطلاق منصة رقمية لمشاهدة المسلسلات التركية بعد لغات

أعلنت مجموعة "دمير أوران" الإعلامية التركية إطلاق منصة "دراماكس" (Dramax) الرقمية وهدفها إيصال الأعمال الفنية والمسلسلات التركية إلى العالم بلغات مختلفة.

وفي مؤتمر تعريفي بالمنصة، عقد الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعلنت المجموعة الإعلامية عن انطلاق المنصة، عبر نظام الاشتراك.

ودخلت "دراماكس" الخدمة بأكثر من 5 آلاف ساعة من المسلسلات التركية التي باتت تحظى بإقبال كبير في مختلف دول العالم.

وبالرغم من أن الانطلاقة اقتصرت على اللغتين العربية والإسبانية، إلا أن المنصة تهدف إلى عرض المسلسلات التركية مدبلجة إلى اللغات الروسية والأوردية والإنكليزية وغيرها من اللغات ذات الانتشار الواسع حول العالم.

وفي معرض تعليقه على الأمر، سلّط مراد صايغي، عضو مجلس إدارة "دراماكس"، الضوء على الانتشار الواسع للمسلسلات التركية حول العالم.

وأضاف أن إجمالي معدل المشاهدات للمسلسلات التركية حول العالم، بلغت قرابة 550 مليون مشاهدة.

وأوضح أنهم يهدفون للوصول إلى 4.6 مليار مستخدم عبر موقع المنصة أو تطبيقاتها على الأجهزة الإلكترونية.

بدوره، قال غوركان غوريل، مسؤول القسم الرقمي في "دراماكس"، إن المنصة ستكون متوفرة في حزمتين مختلفتين، حزمة فردية باشتراك شهري يبلغ 4.99 دولارا، وأخرى عائلية باشتراك 8.99 دولارا.

وأضاف أنهم يتيحون أيضاً للمستخدم فرصة تجربة المنصة مجاناً، لمدة أسبوع.

وأشار إلى إمكانية استخدام المنصة عبر كافة أنظمة التشغيل، فضلاً عن الوصول إليها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.dramax.tv

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