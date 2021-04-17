لانتشارها الواسع.. قرغيزيا تبدأ دبلجة المسلسلات التركية إلى لغة البلاد

قامت مجموعة من الشباب القرغيز بتشكيل فريق لأجل دبلجة المسلسلات التركية إلى اللغة القرغيزية، تلبية لطلب القنوات التلفزيونية في بلدهم.



وتتنافس القنوات التلفزيونية في قرغيزيا على بث باقة واسعة من المسلسلات التركية التي تمكنت من نيل نسبة متابعات عالية.



وتوفر جميع القنوات القرغيزية تقريبًا فرصة مشاهدة المسلسلات التركية لا سيما في أيام حظر التجول على خلفية مكافحة انتشار جائحة كورونا.



وفي الوقت الذي هيمنت فيه المسلسلات التركية المدبلجة إلى الروسية على برامج القنوات في قرغيزيا خلال السنوات الماضية، بدأت استوديوهات بالدبلجة إلى القرغيزية لا سيما مع تزايد شعبيتها هناك.



- فريق للتعليق الصوتي



وقال أرمك غازيبكوف، أحد أعضاء فريق الدوبلاج، إن إقبال القنوات القرغيزية على المسلسلات التركية زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.



وأضاف غازيبكوف، لمراسل الأناضول، إن إنشاء فريق للتعليق الصوتي والدبلجة إلى القرغيزية جاء تلبية لطلب القنوات المحلية.



وأشار غازيبكوف إلى أنه تخرج قبل أعوام من قسم المسرح بكلية الفنون الجميلة في جامعة ماناس التركية القرغيزية، وأنه يعمل حاليًا ممثلا في المسرح الوطني للشباب بالعاصمة بيشكك.



وأوضح غازيبكوف أنه قام مع زملائه باستئجار استوديو للدوبلاج وتركيب الأداء الصوتي برعاية رجل أعمال، وأنه بدأ العمل في قطاع الدبلجة إلى جانب مهنته الرئيسية وهي التمثيل.



ولفت غازيبكوف إلى أنه يمتلك خبرة مهمة في مجال الدبلجة، لأنه عمل سابقًا في دبلجة العديد من الأفلام الطويلة والرسوم المتحركة، مما ساعده على خوض غمار تجربة العمل في الدبلجة من التركية إلى القرغيزية.



وتابع: قررنا جمع الأشخاص الذين يمتلكون مواهب في الدوبلاج في فريق واحد، للمساهمة في دبلجة المسلسلات التلفزيونية التي تسلط الضوء على تاريخ الشعوب التركية، وعلى رأسها المسلسل التلفزيوني التركي نهضة السلاجقة العظمى، الذي يلقى شعبية واسعة في قرغيزيا.



وذكر غازيبكوف أن اختيارهم وقع على المسلسل التلفزيوني نهضة السلاجقة العظمى بسبب القيم التي يحملها هذا المسلسل التي تساهم في غرس المسؤولية وخدمة الدولة والأمة، وأن أبناء الشعب القرغيزي ينتظرون اليوم بفارغ الصبر موعد بث المسلسل التلفزيوني المذكور بالقرغيزية.



ولفت غازيبكوف إلى أن الأجهزة المنزلية التقليدية والآلات الموسيقية المستخدمة في مسلسل نهضة السلاجقة العظمى تتشابه تماما مع نظيراتها في قرغيزيا وأن هذا العامل ساهم في جذب الجمهور القرغيزي لمتابعة المسلسل.



وتابع القول: لم نواجه صعوبات تذكر أثناء ترجمة ودبلجة الحوارات المستخدمة في هذا المسلسل، ذلك لأن أكثر من نصف الجمل والكلمات المستخدمة في اللغتين التركية والقرغيزية متطابقة.



كما لفت غازيبكوف إلى أن فريق الدوبلاج الذي يعمل ضمنه سوف يبدأ بدبلجة "قيامة أرطغرل" و"السلطان عبد الحميد"، بعد الانتهاء من أعمال دبلجة مسلسل نهضة السلاجقة العظمى.



وختم غازيبكوف بالتشديد على ضرورة تصوير مسلسل تركي قرغيزي مشترك، مشيرًا إلى دور الفن في تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين.