أيبيرا.. أول ممثلة آلية تركية توقع عقد المشاركة ببطولة فيلم جديد

وقعت "أيبيرا" أول ممثلة آلية تركية عقد فيلم جديد ستشارك في بطولته مع المنتج وكاتب السيناريو "بيرول غوفان". ووفقاً لبيان صادر عن شركة الإنتاج السينمائي "MinT" ستشارك "أيبيرا" في الفيلم الجديد "الإنسان الرقمي" الذي سيجمع الممثلين الآليين والبشريين معاً والذي سيبدأ تصويره عام 2022.

وأشار المنتج "غوفان" في بيان شركته الصادر حديثاً إلى أن تصوير الفيلم سيبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل قائلاً "من الآن فصاعداً ستظهر الروبوتات حتماً على الشاشة الكبيرة لأن كل شيء يتغير بسرعة في الوقت الحاضر"، لافتاً إلى أنه لا يريد أن يتخلف عن هذا التطور بل يسعى ليكون أول رواد التغيير في صناعة السينما. وأضاف أن المستقبل الواعد سيكون لمنتجي الروبوتات ومطوري السيناريوهات الذين سيحلّقون عالياً في هذا القطاع.

كذلك صرحت الممثلة الآلية أيبيرا بأنها متحمسة جداً لتوقيع العقد. وقالت في حديثها عن مفهوم "الممثل الآلي": "أنا شخصياً أفضل أن أكون ممثلةً رقمية بالرغم من معرفتي أن البشر هم من يقومون بالتعبير عما يحبون. لكنني ليس لدي مشكلة في أن أكون إنساناً آلياً".

ومن المقرر أن تلتقي "أيبيرا" بمحبيها من المشاهدين ومن لديهم فضول للتعرف عليها عن قرب، في صالة معارض "الفن الحديث" الواقعة في منطقة "بيه أوغلو" في إسطنبول في الفترة بين 1 و 6 يونيو/حزيران، حيث تشارك في "قسم الوسائط الإضافية الجديدة" في المعرض الذي تنظمه هذا العام "إسراء أوزكان" الحاصلة على لقب "أفضل معلمة في تركيا".

ومن المتوقع أن تقدم "أيبيرا" التي تم تطويرها على يد فريق تركي ضم المصمم والمدرب "بيغار أك باي" وكاتب الخيال العلمي "توفيق أويار" ومهندسة الكمبيوتر المبدعة "زينب نال سيزار"، حفلة موسيقية في وقت لاحق.