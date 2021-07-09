"قيامة أرطغرل" يضع بطله بين كبار مشاهير الفنانين في العالم

منح مسلسل "قيامة أرطغرل" أحد أنجح صادرات التلفزيون التركي في السنوات الأخيرة، بطله "إنغين ألطان دوزياتان" شهرةً غير مسبوقة وجعله اسماً مألوفاً داخل البلاد وخارجها.

وتنتشر المسلسلات التركية حالياً في أكثر من 150 دولةً حول العالم، فيما تُعرف تركيا بأنها ثاني أكبر مصدر للمسلسلات التلفزيونية بعد الولايات المتحدة منذ عام 2000 وإلى الآن. وقد أظهرت الدراما التركية حركة تصاعدية وحققت شهرة واسعة جعلتها تُترجم وتُدبلج إلى لغات أخرى كذلك، ما أدى إلى نمو أعمال تصديرها بسرعة مع تحقيق أعلى أرباح قياسية سنوياً. وتعدّ المسلسلات التركية رصيداً هاماً للبلد نفسه لأنها غالباً ما تصور وتقدم أسلوب الحياة والتاريخ والثقافة التركية إلى العالم.

ومن بين المسلسلات التلفزيونية التركية الأكثر مشاهدة "شريان الحياة" و"عشق المال" و"الحب والكراهية" و"قيامة أرطغرل". جذبت هذه المسلسلات انتباه الجمهور برسائلها الاجتماعية الهامة فضلاً عن المتعة الكبيرة التي قدمتها للمشاهدين حول العالم بسبب محتواها وعناصرها الثقافية. وعلى سبيل المثال، عرض مسلسل "قيامة أرطغرل" الماضي المجيد للمسلمين على الشاشة الصغيرة وسط موجة قاسية من الإسلاموفوبيا العالمية.

وتحدثت هذه الدراما التي أخرجها "متين غوني" عن الفترة الزمنية قبل تأسيس الإمبراطورية العثمانية في الأناضول في القرن الثالث عشر. وتدور أحداث القصة حول قيام "أرطغرل غازي" زعيم "الأوغوز" التركي الشجاع، بتأسيس دولة لأجياله القادمة بتصميم وقوة خارقة.

ويستمر عرض مسلسل "قيامة أرطغرل" في العديد من البلدان، من باكستان إلى بنغلاديش ومن تشيلي إلى البوسنة والهرسك. كما اعتبرت دولة أذربيجان هذا المسلسل خاصاً بها كونها تشترك على وجه الخصوص في الجذور التاريخية والثقافية مع تركيا. وراح المشاهدون الأذربيجانيون يتابعون المسلسل بحماس كبير، كما ظهرت الفنانة الأذربيجانية "شمسيتان علي الزمانلي" فيه كضيف ممثل.

وبالمثل، قام الناس في باكستان بتغيير تصفيفة شعرهم لتقليد المحاربين الأشاوس. كما تابع المسلسل شريحة كبيرة من السكان في الهند وأطلق "جاويد خان" وهو رجل أعمال مسلم في جنوب الهند، على مطعمه الجديد اسم "أرطغرل". وكذلك وجد الناس في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، أهميةً خاصةً لهذه الدراما وتابعوا أداء الشخصيات التي فازت بقلوب وعقول الآلاف منهم.

لكن مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي جذب المشاهدين من جميع أنحاء العالم بموضوعه وإخراجه وإنتاجه، يدين بقسم كبير من نجاحه إلى الممثل التركي الشهير "إنغين ألطان دوزياتان" الذي لعب دور "أرطغرل غازي" وساهم في شهرة المسلسل على نطاق واسع بأدائه المذهل في المسلسل.

فمن هو "إنغين ألطان دوزياتان"؟

ولد "دوزياتان" عام 1979 في منطقة "كارشياكا" التابعة لولاية إزمير، لأبوين أتراك مهاجرين من يوغوسلافيا. درس في قسم المسرح في جامعة "دوكوز أيلول" وتخرج فيها وبدأ حياته المهنية بالتمثيل في إسطنبول عام 2001 بالأدوار التي لعبها في مسارح "قنطار" و"دوت".

ظهر "دوزياتان" لأول مرة على شاشة التلفزيون في مسلسل "روحصار" وهو دراما عائلية رائعة تدور قصتها حول الحب الخالد لزوجين ولعب في هذا المسلسل دور ممثل مساعد.

وبدأ من عام 2001 إلى 2004 بلعب أدوار داعمة مختلفة في المسلسلات التلفزيونية وحصل على أول دور بطولة له عام 2005 في المسلسل التلفزيوني "المرأة على حق دائماً". إلى جانب العمل في هذا المسلسل الدرامي التلفزيوني، عمل "دوزياتان" أيضاً في العديد من الأفلام مثل "الكوميديا الرومانسية" و"نسور الأناضول" وبعض المسرحيات كممثل رئيسي.

ومع أن "دوزياتان" نجح بالفعل وأصبح ممثلاً مشهوراً على الصعيد التركي لمهاراته التمثيلية، إلا أن فيلم "قيامة أرطغرل" هو الذي صعّد شهرته ومنحه الشهرة العالمية.

وقد فاز "دوزياتان" عن دوره "أرطغرل الغازي" بالعديد من الجوائز والترشيحات، بما في ذلك جائزة الفراشة الذهبية لأفضل ممثل وجائزة السعفة الذهبية للمسلسل التلفزيوني لهذا العام، وجائزة تركيا للشباب لأفضل مسلسل تلفزيوني. كما حصل عام 2019 على جائزة أفضل ممثل دولي في جوائز المهرجان العربي الدولي المميز "DIAFA" في دبي. وفي عام 2021 حصل على جائزة مرموقة من أكاديمية التلفزيون الهندي عن مسلسل "قيامة أرطغرل".

ومن خلال دوره اللامع ذاك أصبح "دوزياتان" رمزاً للبطولة عند جيل الشباب خصوصاً. وفي فعالية نظمها معهد "يونس إمرة" عبر الإنترنت بغرض جمع "دوزياتان" مع معجبيه حول العالم قال الفنان إنه تعلم الكثير من دوره في هذه السلسلة.

وأضاف: "لقد أثرت شخصية أرطغرل غازي ونظرته إلى العدالة والإنسانية عليّ بشكل كبير".

يذكر أن "دوزياتان" مثّل بعد "قيامة أرطغرل" في دراما "رصاصة"، كما أعلن مؤخراً أنه سيلعب دور البطولة في المسلسل الجديد "خير الدين بربروس" أول أدميرال في البحرية العثمانية الذي سيعرض على محطة TRT التركية.

بقلم AMBREEN YOUSUF