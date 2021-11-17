مخرج مسلسل "قيامة أرطغرل" يستعد لتقديم مسلسلين لأكبر قائدين بالتاريخ التركي

في ظل التوجه الجديد الذي تتبعه الدراما التركية من تقديم أعمال هادفة، ومحاولات إحياء التاريخ العثماني والتركي، والتذكير بالقادة العظماء، أعلن مخرج مسلسل قيامة أرطغرل "متين غوناي"، إنه يستعد لإخراج عملين دارميين عن حياة القائدين التاريخيين "أوغوز خان"، و"مته خان"، خلال العامين القادمين.

وأوضح أن القائد "مته خان" هو الذي وحد القبائل التركية في آسيا، وأسس إمبراطورية الهون الكبرى في عصور ما قبل الميلاد، أما القائد "أوغوز خان" خاقان، وتنتسب إليه قبائل أتراك الأوغوز

وأعرب عن أمله في أن يتعاون في هذين العملين مع زملائه من جمهوريات العالم التركي (تركيا، أذربيجان، كازاخستان، قيرغيزيا، وأوزبكستان).

وشدد "غوناي" على أهمية التعاون بين الجمهوريات التركية في قطاعي الإنتاج السينمائي والدرامي، مشيراً إلى الأبحاث التي أجراها في كازاخستان حول قبيلة "قايي" التي تنحدر منها سلالة عثمان الأول "مؤسس الدولة العثمانية".

وأشار المخرج التركي أنه اكتشف أكثر من مئة مقبرة قبل عامين ونصف (غربي كازاخستان)، وكان من بينها 5 مقابر تحمل شعار قبيلة "قايي"، لا فتا إلى أنها كانت في منطقة نائية جداً، لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة طائرة مروحية.

وأضاف أن وزارتي الثقافة في تركيا وكازاخستان كلفتا فريق من علماء الآثار للقيام بأبحاث في المنطقة، إلا أن تفشي كورونا تسبب في تأجيل المهمة.

وأشاد "غوناي" بمهرجان قورقوت أتا السينمائي لأفلام العالم التركي، والذي أقيمت نسخته الأولى خلال العام الجاري في تركيا، موضحاً أنها خطوة هامة للغاية من أجل التعاون في إنتاج وتطوير مشاريع فنية مشتركة بين أبناء العالم التركي.

وفيما يخص النجاح الساحق، والانتشار الواسع الذي حققه مسلسل "قيامة أرطغرل"، أكد غوناي أن المسلسل أصبح من أهم وسائل نقل الثقافة التركية والتعريف بها، لافتا إلى أن موسيقى مقدمة المسلسل ارتبطت في أذهان الناس بالبطولات، لدرجة أنها كانت تسمع أثناء اعتصامات الشعب التركي خلال مناوبات الحراسة الديمقراطية ضد الانقلابين في تموز/يوليو 2016.

وأشار إلى أن المسلسل شوهد في مختلف أنحاء العالم من نيوزيلاندا إلى أمريكا اللاتينية، حتى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان يجبر وزرائه على مشاهدته.

واستطرد " الفرق والكتائب العسكرية الأذربيجانية أثناء حرب تحرير "قره باغ" كانت تسمي نفسها بأسماء شخصيات من المسلسل.

وأكد "غوناي" أنه يولي أهمية كبرى في كل أعماله التركيز على العناصر الأخلاقية والعادات والأعراف التركية، خاصة في مجال الأعمال التاريخية.