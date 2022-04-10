اختيار المخرج التركي تكين غيرغين عضواً في لجنة تحكيم جوائز إيمي الأمريكية

أعلن المخرج التركي تكين غيرغين أنه تم اختياره ليكون عضواً في لجنة تحكيم جوائز إيمي المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022.

وقال غيرغين إن القائمين على الفعالية اختاروه للجنة التحكيم ضمن الفئتين Daytime Emmy وPrimetime Emmy.

وأكّد أنه يشعر باعتزاز كبير لاختياره لهذه اللجنة بصفته مؤلفا ومخرجا تركيا، وأن هذا شعور رائع.

وشدّد المخرج التركي على ضرورة العمل بطريقة ذكية ودؤوبة من أجل تحقيق النجاح.

و"إيمي" جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، تأسست عام 1949، وهي المقابل التلفزيوني لجائزة الأوسكار المعنية بالسينما.

وتنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل إعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و500 شركة حول العالم.