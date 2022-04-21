مغربي وتركي يفوزان بمسابقة عطر الكلام في القرآن والأذان

فاز المقرئ المغربي يونس مصطفى غربي، الأربعاء، بجائزة مسابقة عطر الكلام في فئة تلاوة القرآن الكريم، فيما نال التركي محسن قرة جائزة الأذان، التي أعلنت نتائجها النهائية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

جاء ذلك في مقاطع فيديو نشرها حساب المسابقة الرسمي على فيسبوك.

وفي فئة تلاوة القرآن الكريم، حاز القارئ المغربي على جائزة قدرها 5 ملايين ريال سعودي (حوالي 1.33 مليون دولار)، وحصل البريطاني محمد أيوب عاصف على مليوني ريال (حوالي 500 ألف دولار) بحلوله في المركز الثاني.

فيما حصل صاحب المركز الثالث البحريني محمد مجاهد على مليون ريال (266 ألف دولار)، والإيراني سيد جاسم موسوي الذي جاء في المركز الرابع على 500 ألف ريال (133 ألف دولار).

وبخصوص جوائز مسابقة أجمل أذان، فاز التركي محسن قرة الذي حل في المرتبة الأولى بمليوني ريال (حوالي 533 ألف دولار)، ومليون ريال (266 ألف دولار) لصاحب المركز الثاني وهو التركي أيضا البجان جليك، و500 ألف ريال (133 ألف دولار) للمركز الثالث الذي فاز به السعودي عبد الرحمن بن عادل.

أما صاحب المركز الرابع الذي فاز به سعودي آخر هو أنس الرحيلي فحصل على 250 ألف ريال (66 ألف دولار).

وكان البرنامج يعرض بشكل يومي على فضائية "السعودية" خلال شهر رمضان، بقيمة جوائز إجمالية تصل إلى 12 مليون ريال (حوالي 3.2 ملايين دولار)، وهي أكبر جائزة على مستوى العالم في رفع الأذان وتلاوة القرآن.

ولفت البرنامج الأنظار لتأمل جماليات القرآن وتأثيراته الوجدانية من مختلف دول العالم.

ووفق بيان سابق للهيئة العامة للترفيه السعودية (رسمية): "تأهل 36 متسابقا من إجمالي 40 ألفا في 80 دولة بالعالم، للمنافسة في أول مسابقة تجمع مساري تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان في برنامج واحد".

ويهدف برنامج المسابقات "عطر الكلام" إلى إبراز الأصوات الجميلة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم ورفع الأذان.

ويصل عدد أعضاء لجنة التحكيم إلى 13 محكما متخصصين في الأذان والقراءات وعلم المقامات الصوتية.