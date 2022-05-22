الرئيس الكولومبي يبدي إعجابه بالمسلسل التركي "بورو"

أعرب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز عن إعجابه بالمسلسل التركي Börü (بورو) الذي يتناول موضوع القوات الخاصة بالجيش التركي.

وقال دوكي في تصريحات لوكالة الأناضول على هامش زيارته لتركيا إنه معجب كثيراً بالمسلسل لأنه مسلسل رائع وله شعبية كبيرة في كولومبيا.

وأضاف دوكي أنه يرغب في تنفيذ مشاريع فنية بإنتاج مشترك بين كولومبيا وتركيا تجمع أبرز نجوم المسلسلات في البلدين.



وتحظى المسلسلات التركية بشعبية كبيرة جداً في دول أمريكا اللاتينية وخاصة في كولومبيا حيث تبث بعض المسلسلات التركية في ساعات محددة يوميا على مدار أيام الأسبوع، ما يوفر للكولومبيين فرصة للاجتماع حول شاشة التلفزيون ومتابعة المسلسلات المعروضة بكثير من الاهتمام.



وساهمت المسلسلات التركية مساهمة كبيرة في جذب آلاف السياح من دول أمريكا اللاتينية لتركيا لرؤية الأماكن التي يشاهدونها في المسلسلات.



وتركيا ثاني أكثر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تصدير المسلسلات التلفزيونية.