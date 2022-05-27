انطلاق الدورة 25 لمهرجان "فلاينج بروم" الدولي بالعاصمة أنقرة

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الدورة 25 من "مهرجان فلاينج بروم الدولي لسينما المرأة" والذي يستمر 10 أيام.

وأعربت الفنانة التركية توركان شوراي، في كلمة الافتتاح عن سعادتها بتحقيق حلم تمكين النساء من التعبير عن أنفسهن من خلال الثقافة والفن، والذي دام 25 عاما.

وشكرت شوراي القائمين على تنظيم المهرجان، متمنية استمراره لسنوات عديدة.

ومنحت جائزة الشرف للفنانة شريف سيزر المعروفة عربيا بـ "الرقيق سيزر"، في حين منحت جوائز النجاح للمنتجة آنا ماريا أصلان أوغلو، والممثلة نشه يولاتش، وعائشة شاملي أوغلو.

كما منحت جائزة الساحرة الشابة للممثلة نازلي بولوم.

وسيتم عرض أكثر من 60 فيلما نسائيا لعشاق الفن على الساحتين المحلية والدولية، خلال المهرجان الذي يستمر لغاية 5 يونيو/ حزيران المقبل.