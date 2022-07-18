ميتاسِرّا.. للإنتاج التلفزيوني والسينمائي المشترك التركي القطري

تستعد شركة "دولوديزغين" التركية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالاشتراك مع مجموعة الفيصل القابضة القطرية لإنتاج مشاريع مشتركة في التلفزيون والسينما بعد عقد شراكة بين الطرفين.

وجاءت الشراكة بين الجانبين على شكل تأسيس شركة في العاصمة القطرية، الدوحة، باسم "ميتاسِرّا" Metaserra.

ومن المقرر أن تزاول شركة "ميتاسِرّا" فعالياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن قطر.

وفي حديثه للأناضول، قال المخرج والرئيس التنفيذي لشركة دولوديزغين التركية، كوراي ديمير، إنهم أسسوا الشركة المشتركة مع كبرى الشركات القطرية.

وأضاف أن أنشطة شركة "ميتاسِرّا" سترتقي لاحقا إلى العالمية بعد أن تقتصر في البداية على قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أنهم يهدفون لتقديم خدمات الإنتاج والإعلام، مبينا أنهم سيكونون حاضرين في بطولة كأس العالم 2022 أيضا عبر محتويات الأفلام والدعايات التي سيقدمونها.

بدوره، قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مؤسس مجموعة الفيصل القابضة ورئيسها، إن الشركة المشتركة ستسهم في دخولهم قطاع الإعلام والإنتاج بشكل ريادي، بفضل التقنيات التي يعتمدونها.

ومن المقرر أن يتضمن نطاق أعمال الشركة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات والبرامج التجارية والوثائقية.