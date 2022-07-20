وثائقي جديد حول السلطان محمد الفاتح على شبكة "أ تي في" التلفزيونية

تستعد شبكة "أ تي في" ATV التلفزيونية التركية المجانية المملوكة لمجموعة "تركواز ميديا" Turkuvaz Media Group، لبث فيلم تلفزيوني جديد حول قصة حياة السلطان العثماني محمد الثاني المعروف أيضاً باسم محمد الفاتح.

والسلطان محمد الثاني الذي فتح العاصمة البيزنطية المسماة آنذاك بالقسطنطينية، ما أكسبه لقب "الفاتح" الخالد، كان أحد القادة الأكثر نفوذاً على مدى العصور، وهو من حوّل إسطنبول إلى أكبر مدينة أوروبية في ذلك الوقت، وأعاد إحياءها من خلال إعادة الإعمار الواسعة ومشاريع التطوير المستحدثة. كما استطاع السلطان محمد الفاتح المعروف باسم "التركي العظيم" Grand Turco في أوروبا، إبراز اسمه كواحد من أكثر عباقرة الفكر تأثيراً في التاريخ.

الفيلم الأحدث الذي تعتزم شبكة "أ تي في" بثه حول حياة السلطان العظيم، من إخراج "أكرم أرسلان" و"خليل جانر جيتينر" وسيناريو الإنتاج بقلم "مراد كامان"،

ويبدأ بمشهدٍ من معركة كوسوفو الثانية التي دارت رحاها بين جيش الصليبيين بقيادة المجر والإمبراطورية العثمانية. ويروي القصة التي تتطور في أحداثٍ موازية، المؤرخ العثماني عاشق باشا زاده لأحفاد السلطان محمد الثاني، حيث يستمع "كوركوت" و"أحمد" و"سليم" إلى تفاصيل قصة الانتصارات التي كتبها أسلافهم في التاريخ.