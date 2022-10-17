الدراما التركية حاضرة بقوة في "السوق الدولي لبرامج الاتصالات" بفرنسا

أعرب رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب آوداغيتش، عن توقعاته بأن تتجاوز صادرات تركيا من المسلسلات 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري.

وفي حديث للصحفيين بمدينة كان الفرنسية، أكد آوداغيتش أنّ نحو 100 مسلسل تركي عرضت في 150 دولة على الأقل في الفترة الماضية.

وأشار أنّ تركيا تشارك في "السوق الدولي لبرامج الاتصالات" (MIPCOM) بمسلسلات درامية وأكشن ورومانسية وتاريخية وعروض تلفزيونية وترفيهية.

وأوضح أنّ الأعمال التركية تعرض في السوق على الوسائل الإعلامية العالمية.

ويشارك في السوق الذي يمتد بين 17ـ20 أكتوبر/تشرين الأول من تركيا 20 شركة تحت مظلة غرفة تجارة إسطنبول، و13 شركة بشكل مستقل.