انطلاق المهرجان الدولي لسينما المؤلف في المغرب بمشاركة نجمين من تركيا

انطلقت في العاصمة المغربية الرباط فعاليات الدورة الـ 27 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف، بمشاركة 44 دولة ونجمين من تركيا.

ويشهد المهرجان مشاركة الممثلين التركيين مراد داناجي، ومرت آلتنشك، في الفترة بين 17 و24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ووصف الممثل التركي داناجي المهرجان بـ"الرائع".

وقال: "في هذه السنة حضرنا المهرجان، وآمل أن أشارك في الدورات المقبلة للمهرجان بأفلام من إنتاجنا".

واحتفى الجمهور المغربي بشكل كبير، بوصول الممثلين التركيين إلى مكان انعقاد المهرجان.

وسبق أن أدى الممثلان أدواراً في عدد من الأعمال منها المسلسل الدرامي "سامحيني".

وتصدر مسلسل "سامحيني" قائمة الأعمال التلفزيونية الأكثر مشاهدة بالقناة الثانية بالتلفزيون المغربي خلال سنوات عرضه، وفقاً لتقرير مؤسسة "ماروك متري" الغير حكومية لقياس نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية المغربية.

ويتضمن البرنامج لقاءات مع مخرجون ومنتجون وسينمائيون من بينهم المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، والمخرج المغربي نبيل عيوش، والنجمة السورية سلاف فواخرجي.