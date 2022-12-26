زيادة قياسية بين مشاهدي شبكة نتفليكس لأعمال الدراما التركية ورغبتهم في زيارة البلاد

ساهمت الأفلام والمسلسلات التركية في عدد الأشخاص الراغبين في زيارة تركيا بنسبة 2.6 ضعف وتعلم لغتها بنسبة 4.6 أضعاف، وفق تقرير لشركة نتفليكس.

جاء ذلك في بحث أجرته نتفليكس في سبعة بلدان حول التقارب الثقافي، حسب بيان صادر عنها اليوم.

وأشار البيان إلى أن 13 ألف شخص شارك في البحث من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والإمارات والبرازيل وإسبانيا والسعودية وشيلي.

وأظهر البحث أن الأشخاص المشتركين في نتفليكس يتابعون الأعمال التركية بنسبة 1.5 ضعف غير المشتركين، بحسب البيان.

وأكد أن رغبة الأشخاص الذين يتابعون المسلسلات والأفلام التركية بزيارة تركيا زادت بـ 2.6 أضعاف مقارنة بالذين لا يتابعون.

وزاد عدد الذين قالوا "نريد تعلم التركية" من متابعي الأعمال التركية بنسبة 4.6 أضعاف مقارنة بغير المتابعين، وكان أكثر اهتمام بتعلم التركية في الولايات المتحدة، بحسب البيان.

وأفاد البيان أن الاهتمام بالثقافة والمطبخ التركيين ارتفع بنسبة 29 بالمئة لدى المشاهدين مقارنة بغيرهم، فيما زاد الاهتمام بالتاريخ التركي 27 بالمئة وبالأدب التركي بنسبة 22 بالمئة.