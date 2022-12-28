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اختتام مهرجان الصداقة الدولي الخامس للهلال الأحمر في إسطنبول

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 28.12.2022 16:31
جلسة تتحدث في بداية الدورة الخامسة لمهرجان الهلال الأحمر الدولي للفيلم القصير، اسطنبول 21 ديسمبر 2022. الأناضول جلسة تتحدث في بداية الدورة الخامسة لمهرجان الهلال الأحمر الدولي للفيلم القصير، اسطنبول 21 ديسمبر 2022. (الأناضول)

أقيمت الدورة الخامسة لمهرجان الهلال الأحمر الدولي للأفلام القصيرة في إسطنبول بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول في حدث مخصص للفنان الشعبي التركي البارز نشأت إرطاش.

وقامت شركة "بلكون فيلم" برعاية من "خلق بنك" بالتعاون مع وكالة أنباء الأناضول، بتنظيم الحدث الذي استمر 4 أيام حيث عُرض ما مجموعه 48 فيلماً قصيراً و 16 فيلماً وثائقياً من 27 دولة في 5 أماكن مختلفة في العاصمة التركية، بينما شارك العديد من المتحدثين المتميزين في حلقات نقاش مختلفة.

واختُتم المهرجان بحفل توزيع الجوائز يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، وسُلِّمت الجوائز الفخرية للممثلين الأتراك المشهورين أيلا ألغان ويوسف سيزغين. ويهدف المهرجان الذي انطلق عام 2018، إلى أن يكون مصدر إلهام لصانعي الأفلام والمنتجين لتذكير الجمهور بأهمية الصداقة.

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