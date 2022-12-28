اختتام مهرجان الصداقة الدولي الخامس للهلال الأحمر في إسطنبول

أقيمت الدورة الخامسة لمهرجان الهلال الأحمر الدولي للأفلام القصيرة في إسطنبول بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول في حدث مخصص للفنان الشعبي التركي البارز نشأت إرطاش.

وقامت شركة "بلكون فيلم" برعاية من "خلق بنك" بالتعاون مع وكالة أنباء الأناضول، بتنظيم الحدث الذي استمر 4 أيام حيث عُرض ما مجموعه 48 فيلماً قصيراً و 16 فيلماً وثائقياً من 27 دولة في 5 أماكن مختلفة في العاصمة التركية، بينما شارك العديد من المتحدثين المتميزين في حلقات نقاش مختلفة.

واختُتم المهرجان بحفل توزيع الجوائز يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، وسُلِّمت الجوائز الفخرية للممثلين الأتراك المشهورين أيلا ألغان ويوسف سيزغين. ويهدف المهرجان الذي انطلق عام 2018، إلى أن يكون مصدر إلهام لصانعي الأفلام والمنتجين لتذكير الجمهور بأهمية الصداقة.