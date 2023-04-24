ما هو دور مغني الراب التركي كيلا هاكان في فيلم جون ويك-4؟

وردت في أحدث إنتاج هوليوودي، جون ويك "John Wick: Chapter 4"، الذي قام ببطولته كيانو ريفز Keanu Reeves، إشارة مفاجئة إلى مغني الراب التركي المقيم في برلين كيلا هاكان Killa Hakan.

شخصية كيلا هاكان في الفيلم، التي تلعب دور رئيس الفرع الألماني من الطاولة العالية، هي أيضًا خصم من الدرجة الثالثة.

سرعان ما أصبح استخدام اسم كيلا هاكان في الفيلم موضوعًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإصدار الجديد المرتقبة للغاية من سلسلة جون ويك. وقد لقي الفيلم إشادة من الجماهير حول العالم، ولم تمر الإشارة إلى كيلا هاكان مرور الكرام.

ورد دور مغني الراب الألماني الشهير من خلال شخصية أوكلت إلى جون ويك مهمة قتله في برلين. وأدى الدور النجم البريطاني سكوت أدكنز.

عندما تحدثت إلى كيلا هاكان وسألته عن ردود الفعل التي تلقاها من المشاهدين الذين سمعوا اسمه في الفيلم، أجاب: "تلقيت بعض الرسائل والأسئلة الشيقة للغاية، من قبيل نتمنى لو كنت في الفيلم... نحن فخورون بك... هل تعلم أنهم استخدموا اسمك في جون ويك؟ لقد صنعت التاريخ، ونحن فخورون بك".