بسبب ترويجه للمتحوّلين جنسيًا الإمارات لن تعرض فيلم "سبايدر-مان" الجديد

أفادت شركة "فوكس سينما" المشغّل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط، أنها لن تعرض أحدث أفلام "الرجل العنكبوت" في الإمارات لتضمّنه مشهدًا يُظهر راية تدعم المتحوّلين جنسيًا.

وكان من المقرر أن يبدأ عرض فيلم "سبايدر-مان- أكروس ذي سبايدر فيرس" ("Spider-Man: Across the Spider-Verse") على الشاشات الكبرى في كافة أنحاء الإمارات اعتبارًا من 22 حزيران/يونيو، لكنه حُذف من لائحة الأفلام التي ستُعرض قريبًا على المواقع الإلكترونية الخاصة بدور السينما في الدولة الخليجية.

وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت شركة "فوكس سينما" إن الفيلم "لن يصدر في الإمارات"، من دون أن توضح السبب.

من جانبها، لم تردّ شركة ماجد الفطيم التي تدير"فوكس سينما"، على طلب التعليق على المسألة.

وأثار الفيلم الذي عُرض للمرة الأولى نهاية الشهر الفائت في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، جدلًا كبيرًا في الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مشهد تظهر فيه راية كُتبت عليها بالإنكليزية عبارة "حماية الأطفال المتحوّلين".

وجاء في منشور تمّ تشاركه مئات المرات على تويتر، "تنبيه للأمهات والآباء، فيلم ديزني الجديد 'الرجل العنكبوت' الذي سيعرض في صالات السينما بتاريخ 22 يروج للشذوذ والتحول الجنسي. انتبهوا لأبنائكم".

عام 2021، أكدت الإمارات أنها لن تفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما، على أن يتم إدراج +21 عاما ضمن التصنيف العمري للأفلام لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدتها بنسختها الأصلية.

وأعلن مجلس الإمارات للإعلام، وهو الهيئة الناظمة للإعلام، الاثنين أنه "لن يسمح بتداول أو نشر محتوى مخالف لقيم ومبادئ دولة الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة". ولم يخض في أسباب إصدار بيانه هذا كما أنه لم يردّ على طلب وكالة فرانس برس التعليق.

والعام الماضي، منعت دول عدة في الشرق الأوسط بما فيها الإمارات، عرض فيلم "لايت يير"، وهو أول عمل من إنتاج استوديوهات "بيكسار" الأميركية يتخلله مشهد قبلة بين امرأتين.

في السعودية المجاورة، أكدت شركة "اي ام سي" المشغلة لدور سينما محلية، لفرانس برس أن الفيلم لن يُعرض، بدون الكشف عن السبب. ولم تردّ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على أسئلة فرانس برس على الفور.

وحذفت شركة "فوكس سينما" الفيلم من قائمة الأفلام التي ستُعرض قريبًا على مواقعها في البحرين وقطر وسلطنة عُمان والكويت.