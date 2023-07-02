مواقع تصوير المسلسلات التاريخية التركية تتاح للزوار

فتحت استوديوهات شركة بوزداغ الفنية أبوابها للراغبين في زيارة مواقع تصوير كبرى المسلسلات التركية مثل "قيامة أرطغرل" و"المؤسس عثمان" و"الملحمة".

ومنذ الأسبوع الماضي، تشهد الاستوديوهات الموجودة في قضاء بيكوز بإسطنبول، إقبالا كبيرا من المواطنين الأتراك والأجانب من عشاق المسلسلات التركية.

واستوديوهات بوزداغ هي ثالث أكبر استوديوهات تصوير في العالم والأكبر في أوروبا، وتطلع الزوار على جوانب متعددة من الحياة في التاريخ التركي.

ويحمل المكان زواره في رحلة عبر الزمن، من خلال المعالم التاريخية والمعدات التي أنشئت وصمم طبقا لشكلها التاريخي.

ومن المقاصد المهمة داخل الأستوديوهات قلعة إنا غول وسوق أورغنتش وقلعة مرمراجيك وسوق يني شهير ووقلعة كولوجاحصار وقصر الملك الخوارزمي.

ويقبل الزوار على زيارة مرابض قبيلة "قايي" في مسلسل "قيامة أرطغرل" للاطلاع عن قرب على ملابس القبيلة التركية في تلك الحقبة، وحياتها اليومية والتقاط الصور بارتداء الزي التقليدي وركوب الخيل.

وفي أيام محددة بإمكان زوار المكان الاستمتاع بالعروض التي يقدمها نجوم مسلسل "قيامة أرطغرل" من رماية ومصارعة وركوب الخيل والتعرف عليهم عن قرب.

كما يضم المكان مقهى يقدم المشروبات التركية التقليدية، ومتجرا لبيع الهدايا والملابس التقليدية.

وزوار أستوديوهات بوزداغ من مختلف مناطق تركيا إضافة للسياح من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والبلقان.

- اهتمام كبير من الزوار منذ اليوم الأول

في حديث لمراسل الأناضول، قال رئيس مجلس إدارة شركة بوزداغ الفنية محمد بوزداغ: "عندما بدأنا بمسلسل قيامة أرطغرل، كنت أحلم بفتح استوديوهات تصوير المسلسل للزوار، يجب على الجميع رؤية الديكورات الموجودة هنا".

وأضاف: "رأينا العديد من هذه الأمثلة في الخارج، اعتقد أن قصصنا التي نروي فيها ملاحم تاريخنا، يجب أن تلتقي بالجمهور، يجب مشاهدة الأماكن التي تم فيها تصوير المسلسل والجهود المبذولة والديكورات".

وأعرب بوزداغ عن فخره بتأسيس أكبر فيلم في أوروبا، مضيفاً: "في هذا المكان نقوم أيضًا بأنشطة ثقافية، وبإمكان زوارنا رؤية العناصر الثقافية المهمة في التاريخ التركي".

وأكد بوزداغ أنهم يواصلون العمل كل يوم لزيادة جاذبية الأستوديوهات مشيراً إلى رغبتهم في إقامة عروض كبيرة وضخمة في هذا المكان.

وأعرب عن سعادته الشديدة بكثافة وتنوع الزوار: "يأتي الناس من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى وأوروبا بشوق كبير إلى هنا، وأشكر جميع مشاهدينا".

يمكن زيارة أستوديوهات شركة بوزداغ الفنية طيلة أيام الأسبوع بين 10:00 صباحاً حتى 20:00 مساءً.